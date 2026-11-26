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"Teška grupa. Igramo protiv aktuelnih evropskih prvaka Engleza, dobili smo Francuze koji su po renkingu najbolji u drugom šeširu, dobili smo Poljake koji su najbolji u trećem šeširu. Međutim, ovo je EP, tu nema lakih protivnika, mada ti se uvek čini da je neka druga grupa lakša. Bilo kako bilo, imamo šest meseci da se pripremimo", izjavio je Mirković novinarima posle žreba.

Gojko Kačar i Bekim Balaj Foto: Pedja Milosavljevic

On je istakao da se nada da će za EP imati sve igrače na raspolaganju.

"Mislim da je ključ svega da imamo sve igrače na raspolaganju, da se svi odazovu. I da ih klubovi puste, jer EP nije u kalendaru UEFA. Klubovi nisu dužni da puste igrače. Nadam se da će sve doći, jer do sada to nije bio slučaj. Praktično u ovih godinu i po dana koliko se okupljamo nikada nismo imali kompletnu ekipu. Iskreno, mislim da je realno da sada budu svi na okupu", istakao je selektor Srbije i dodao: "Za početak da prođemo grupu. Idemo korak po korak".

Mirković je naveo da dobro poznaje selekcije Francuske i Poljske.

"Igrom slučaja mi smo sa Francuzima igrali u septembru prošle godine, a sa Poljacima sada na poslednjem okupljanju. Dosta ih dobro poznajemo. Englezi su za detaljniju analizu", zaključio je Mirković.

EP U21 je na programu od 16. juna do 3. jula 2027. godine u Srbiji i Albaniji.

(Tanjug)