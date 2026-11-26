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1/5 Vidi galeriju Litvanija - Srbija Foto: FIBA, Kurir Sport

Dodatnu buru izazvala je situacija sa Lukom Mitrovićem. Srpski centar je najpre dobio udarac laktom u bradu, a potom mu je dosuđen i prekršaj, iako je iz ugla srpske reprezentacije delovalo da je Margiris Normantas napravio faul u napadu.

Litvanski košarkaš prethodno ga je udario laktom u lice, zbog čega je Mitroviću raskrvavljena usna.

Pobesneo je nakon toga Mitrović i počeo da viče na sudije. Arbitar koji je doneo ovu očajnu odluku je Paulo Markeš iz Portugala.

"Sram vas bilo", povikao je nekadašnji kapiten Crvene zvezde, vidno ogorčen odlukom sudijske trojke. Dodatno ga je razbesnelo to što, prema prikazanom snimku, nije bio unutar polukruga, već van njega u trenutku kontakta.

Zbog burne reakcije, sudije su isključile Mitrovića, koji je tako ranije završio nastup na utakmici u Klaipedi.

Pravdu na ovom susretu delili su Antonio Konde iz Španije, Paulo Markeš iz Portugala i Edgar Ćećareli iz Francuske, koji su odradili zaista loš posao večeras.