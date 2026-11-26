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Selektor Srbije Dušan Alimpijević na konferenciji za medije izrazio je nezadovoljstvo sudijskim odlukama koje nije želeo da komentariše.

"Nema mnogo toga da se kaže. Ponosan sam na naše momke i ono što su prikazali. Dali su sve od sebe da ostanu u utakmici. Ono što bih dalje rekao ne bi bilo dobro za nas i našu federaciju, pa ću stati ovde", rekao je Alimpijević koji ni u nastavku nije želeo detaljnije o odlukama sudija koje su uticale na tok meča.

"Ovo nažalost nije dozvoljeno da se komentariše. Svaki komentar bi i bio suvišan, ovo je prošlost već. Čarter letom se večeras vraćamo za Srbiju i krećemo da se spremamo za Italiju. Kao što sam rekao, sojim igračima nemam ništa da im zamerim, ponosan sam na način na koji su ovo nosili, a nije bilo lako", rekao je ljutito Alimpijević.

Litvanske novinare je zanimalo šta selektor ima da kaže o broju faulova koji je Srbija napravila.

"Izgubili smo se. Da li smo imali jedan, dva, tri faula, pet, sedam, nisam mogao da računam. Nisam mogao da računam koliko smo imali bacanja, loš sam sa matematikom i ne mogu da vam pomognem sa ovim pitanjem", rekao je Alimpijević.

1/5 Vidi galeriju Litvanija - Srbija Foto: FIBA, Kurir Sport

Upitan je selektor i o stanju Nikole Đurišića koji je na meču zadobio udarac.

"Đurišić je dobio udarac u kvadriceps, pa je preporuka bila da propusti drugo poluvreme i to je jedini razlog što nije igrao. Mislim da nije ozbiljnije, ali videćemo", poručio je selektor.

Srbija je na drugom mestu sa šest pobeda i tri poraza, a Litvanija je na trećem mestu sa pet pobeda i četiri poraza.

U narednom kolu, Srbija će u nedelju dočekati Italiju.