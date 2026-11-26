"Čestitke rivalu, bio je bolji večeras. Oni su napravili promene, promenili su trenerra. Ovo je za njih značajna pobeda. Ja sam već deset godina skoro u ovakvom načinu igranja FIBA prozora, kad nemamo isti tim nijednom, ali nije izgovor. Ne želim da budem patetičan, počinjemo od sebe. Moramo da budemo bolji, ja prvi. Kada igramo za Srbiju, ljudi nam veruju i svoje najbolje treba da damo. U nekim momentima kada smo mogli da se vratimo morali smo da budemo bolji i pametniji, jer u tim momentima je utakmica mogla na obe strane. To se desilo krajem treće i početkom četvrte četvrtine. Analiziraćemo sebe, ali dolazi različitih deset momaka, što je za mene apsurd. Sutra ćemo da analiziramo sebe i u nedelju da igramo protiv Italije."