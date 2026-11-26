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U prvom polufinalu u ženskoj konkurenciji, koje je na programu sutra od 14 časova, sastaće se Vojvodina i Palilula, dok će od 16.15 časova igrati Crvena zvezda i Partizan.

Vaterpolisti kragujevačkog Radničkog i valjevskog Valisa odmeriće snage od 18.30 časova, dok će se u drugom polufinalu od 20.45 časova sastati Partizan i Novi Beograd, aktuelni osvajač Kupa Srbije.

Trener Vojvodine Vladimir Bajković istakao je na konferenciji za medije u Futogu da novosadska ekipa, kao i prethodnih godina, ima najviše ambicije i da je cilj osvajanje trofeja.

U taboru Vojvodine ukazali su i na to da, uprkos ulozi favorita, nema prostora za opuštanje, budući da završnica Kupa često donosi iznenađenja.

Kapitenka Vojvodine Nikolina Travar navela je da bi sve osim osvajanja trofeja bio neuspeh.

Predstavnici Palilule, trener Marko Čubranović i vaterpolistkinja Ana Andrejić istakli su da su svesni kvaliteta protivnika, ali da su se tokom sezone pripremali za ovakve utakmice i da će pokušati da izbore plasman u finale.

Iz ženskog vaterpolo kluba Partizan, trener Dragana Milićević i vaterpolistkinja Milica Nastić, poručile su da su ambicije tog kluba uvek visoke, kao i da veruju da će mlađe igračice pokazati napredak u odnosu na prethodni period.

Posebno su ukazale na značaj medijske pažnje koju privlači završni turnir, ističući da je zajednički cilj svih ženskih ekipa popularizacija vaterpola i privlačenje što većeg broja devojčica tom sportu.

Sličnu poruku uputile su i predstavnice Crvene zvezde, trener Ivana Ćorović i vaterpolistkinja Jana Janković, koje su pozvali decu da dođu na bazen, uz ocenu da je završnica Kupa dobra prilika za dodatnu promociju ženskog vaterpola.

Predstavnici Radničkog Andrija Prlainović i Filip Batinić istakli su da je osvajanje Kupa jedan od glavnih ciljeva kragujevačkog kluba, koji je poslednji put taj trofej osvojio 2021. godine.

Kako su naveli, ekipa je trenutno u potpunosti koncentrisana na polufinalni duel protiv Valisa, a trijumfom u Kupu Srbije osvojili bi prvi trofej u ovoj sezoni.

Zoran Poznanović i Miloš Saković su u ime Valisa poručili da sam plasman na završni turnir predstavlja istorijski uspeh za taj klub, posebno imajući u vidu da su prethodna dva meseca bili bez bazena.

Istakli su da je Radnički jedna od najkvalitetnijih ekipa na svetu, ali da su mladi vaterpolisti Valisa motivisani da se nadmeću sa najboljima i da će pružiti maksimum.

Vaterpolista Novog Beograda Miloš Ćuk rekao je da mu je drago što se njegov klub ponovo nalazi u društvu najboljih ekipa u Srbiji, podsetivši da je Novi Beograd u prethodne tri godine osvajao Kup Srbije.

Ćuk je ocenio da ekipu očekuje zahtevna utakmica protiv Partizana, sa kojim u dosadašnjem delu sezone ima skor od jedne pobede i jednog poraza.

On je dodao da će Novi Beograd ići korak po korak i izrazio uverenje da njegova ekipa, ukoliko pruži najbolje partije u dosadašnjem delu sezone, ima dobre šanse da odbrani trofej.

Kapiten Partizana Filip Janković poručio je da u svaku utakmicu ulaze sa željom da pobede, što nalažu tradicija i istorija tog kluba, kao i da očekuju pravi vaterpolo spektakl protiv Novog Beograda.

Predstavnici klubova pohvalili su organizaciju prošlogodišnjeg završnog turnira u Futogu, kao i uslove koje pruža savremeni bazen, i pozvali publiku da u što većem broju podrži ekipe u obe konkurencije.

Organizator takmičenja je Vaterpolo savez Srbije, uz podršku Grada Novog Sada, sponzora i partnera.

Ulaznice su dostupne putem interneta, a tokom oba dana takmičenja moći će da se kupe i na bazenu u Futogu.