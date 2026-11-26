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Prema navodima lokalnih medija i snimcima koji kruže društvenim mrežama, sukob je izbio neposredno pred početak meča, kada su pristalice Bešiktaša razvile zastavu Palestine. Pripadnici obezbeđenja ubrzo su reagovali, a tokom intervencije navodno je korišćena i fizička sila.

Pojedini navijači pokušali su da pomognu svojim sunarodnicima, dok je jedan od njih na nosilima iznet sa tribina. Prema dostupnim informacijama, upotrebljen je i suzavac.

Haos se nastavio i tokom utakmice, koja je prekinuta u 28. minutu. Policija je ponovo ušla na tribine, a besni navijači počeli su da bacaju stolice na teren.

Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima i eventualnim privođenjima, dok nije poznato ni da li će UEFA pokrenuti postupak.

Dodatnu pažnju privukao je podatak da se fudbaleri Bešiktaša pre početka utakmice nisu rukovali sa igračima izraelskog kluba.