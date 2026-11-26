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Ovo je najveći fudbalski događaj u našoj zemlji u poslednjih 50 godina, izjavio je večeras u Beogradu generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije (FŠ) Branko Radujko na svečanosti žreba za Evropsko prvenstvo mladih reprezentacija (U21).

EP U21 će biti održano od 16. juna do 3. jula 2027. godine u Srbiji i Albaniji.

"Za FŠ i za sve u Srbiji ovo je velika čast i odgovornost. Naš tim izuzetnih profesionalaca svakodnevno radi sa kolegama iz UEFA i uz njihovu snažnu podršku želimo da organizujemo prvenstvo na najvećem nivou i opravdamo veliko poverenje koje nam je ukazano", rekao je Radujko.

"Što se tiče nasleđa ovog EP, ostaće nam znanje i iskustvo u organizovanju ozbiljnog i velikog događaja, ali možda najvažnije ostaće nam sređeni tereni na kojima će se igrati utakmice i na kojima će ekipe trenirati i razvijati talente. Na sportskom planu, ovaj događaj je velika prilika za izuzetno talentovanu, sjajnu generaciju mladih fudbalera da se dobro pripreme i pred domaćom publikom ostvare zapažen rezultat", dodao je Radujko.

Prisutnima u Sava centru obratili su se prethodno i predsednik UEFA Aleksandar Čeferin i predsednik Fudbalskog saveza Albanije Armand Duka.

Biće to prvi put da se završni turnir Evropskog prvenstva U21 održava u bilo kojoj od ove dve zemlje.

Mečevi na EP U21 2027. biće odigrani na osam stadiona u sedam gradova pod sloganom "Naš trenutak da zablistamo".

Utakmice u Srbiji biće odigrane na stadionu u Beogradu (stadion Partizana), Bačkoj Topoli, Leskovcu i Loznici.

U Albaniji će biti odigrani mečevi na dva stadiona u Tirani (Arena Kombetare, Arena e Demave), kao i u Elbasanu i Skadru.