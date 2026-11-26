U narednom kolu, Kairat će dočekati Krajovu, dok će Mjalbi ugostiti Pafos.
LIGA KONFERENCIJA
PRVAK ŠVEDSKE PAO U KAZAHSTANU: Fudbaleri Kairata pobedili Mjalbi u Ligi konferencija
Slušaj vest
Fudbaleri Kairata pobedili su danas na svom terenu u Almatiju Mjalbi 1:0, u četvrtom kolu Lige konferencija.Strelac pobedonosnog gola bio je Erkin Topalov u 14. minutu.
Kairat je na 15. mestu sa pet bodova, a Mjalbi je deveti sa dva boda više.
U narednom kolu, Kairat će dočekati Krajovu, dok će Mjalbi ugostiti Pafos.
Prethodna vestSledeća vest
Reaguj
Komentariši