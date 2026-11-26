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Izabranici Vladana Milojevića odigrali su perfektnu utakmicu, pa su sada imaju realne šanse za plasman u narednu fazu.

Šangaj se nalazi trećem mestu sa sedam bodova, dok ekipa na drugom ima tri boda više i sve će se odvijati u poslednjem kolu.

Da bi Šangaj prošao dalje, potrebno je da bude druoplasiran, zbog čega mora da savlada Svaj Rieng iz Kambodže, a igraće na svom terenu.

Kada je reč o utakmici sa Tampinesom, oni su rešili praktično sve u 37 minuta meča. Ćije Pengfej je postigao golove u 9. pa u 23. minutu, dok je Rafael Ratao postigao pogodak u 37. minutu za 3:0, a nakon toga je Sumi smanjio na 1:3 u nadoknadi prvog poluvremena.

Asue je vratio Šangaj na tri gola prednosti u 48. minutu, a samo pet minuta kasnije je Hajkal napravio penal, koji je Manafa promašio. Do kraja meča su pogađali Rafael Ratao, Ćije Pengfej i Asue za konačnih 7:1.