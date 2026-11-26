Džordž Rasel na konferenciji za medije pred trku u Kataru

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Verstapen je nakon pobede u Las Vegasu poručio da je Rasel "daleko ispod njegovog nivoa", a posebno ga je raduje greška britanskog vozača koja ga je izbacila iz borbe za trijumf.

"Bilo mi je prilično zabavno da čujem neke komentare posle trke. Ipak, on je odvozio neverovatnu trku i pobedio, tako da može da govori šta želi. Što se mene tiče, idemo dalje", rekao je Rasel.

Upitan da li postoji mogućnost da njih dvojica smire rivalstvo, vozač Mercedesa istakao je da mu prijateljstva na stazi nisu prioritet.

"Svi smo mi takmičari i mislim da ne postoji ispravan ili pogrešan način razmišljanja. Ne pokušavam da budem najbolji prijatelj bilo kome na gridu. Radim, tražim način i borim se za pobede. To je sve", poručio je Rasel.

Foto: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

Njihov sukob nastavio se u Las Vegasu, gde su imali kontakt tokom treninga, nakon čega je Rasel rekao da neko mora da se suprotstavi holandskom vozaču.

Verstapen je, međutim, ponovio da ga Raselove izjave ne zanimaju.

"Mnogo priča van staze, ali iskreno, to me ne dotiče, jer je toliko ispod mog nivoa da nema smisla da se time bavim", rekao je Verstapen.

Dodao je da mu je bilo posebno drago kada je video Raselovu grešku u retrovizoru.

"Bilo je zaista sjajno kada sam pogledao u retrovizor i video šta se događa. Kada sam potom prošao kroz cilj kao prvi, dan je bio kompletan", rekao je Verstapen.

Rivalstvo dvojice vozača traje već duže vreme, a Rasel je prošle godine optužio Verstapena da je namerno izazvao sudar. Njihov sukob rečima ponovo je eskalirao u Kataru 2024. godine, kada je Rasel optužio Holanđanina za maltretiranje, dok je Verstapen poručio da je izgubio svo poštovanje prema britanskom vozaču.

(Beta)