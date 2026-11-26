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Čelnici ABA lige uvode novi sistem sudijske analize, potpuno revolucionaran zasnovan na veštačkoj inteligenciji kako bi poboljšali kvalitet arbitraže u regionalnoj košarci.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Dubai, ABA liga Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Objavili su i zvanično saopštenje gde kažu da će sudijska komisija već od 9. kola primenjivati napredne tehnološke alate.

ABA liga se oglasila saopštenjem koje prenosimo u celosti.

"ABA liga nastavlja da unapređuje svoje standarde sudijske analize uvođenjem novih tehnoloških alata koji omogućavaju naučni pristup u proceni ključnih situacija na utakmicama, posebno onih koje potencijalno mogu da utiču na konačan ishod.

Ovaj inovativni sistem analize zasniva se na proceni parametara vezanih za fiziku, kinetiku i biomehaniku, u kombinaciji sa rekonstrukcijom dostupnih video-snimaka iz više uglova. Analiza se sprovodi u skladu sa Zvaničnim košarkaškim pravilima, njihovim tumačenjima, sudijskim kriterijumima i svim ostalim propisima koji regulišu suđenje.

Primena naučnog pristupa omogućava analizu oslobođenu subjektivnih procena, čime se dodatno povećavaju objektivnost, pouzdanost i kredibilitet zaključaka. Istovremeno, dosledna primena istog metodološkog pristupa na sve situacije ovog tipa pomaže u standardizaciji sistema analize i obezbeđuje objektivnost u proceni ključnih sudijskih odluka.

Uvođenjem ove tehnologije, ABA liga još jednom potvrđuje svoju posvećenost inovacijama, unapređenju sudijskih standarda, transparentnosti i kontinuiranom razvoju takmičenja.

Počevši od 9. kola, Sudijska komisija ABA lige nakon utakmica analizira ključne akcije koje utiču na ishod u poslednja dva minuta, kao i svaku drugu situaciju koju je zbog njenog značaja potrebno analizirati.

Sa ciljem obezbeđivanja potpune transparentnosti u pogledu funkcionisanja čitavog sistema, predstavljamo jedan primer. Video-analiza potpomognuta veštačkom inteligencijom podržava Sudijsko odeljenje u pregledu i evaluaciji ključnih sudijskih odluka", saopštila je ABA liga.