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Nemačka antidoping agencija (NADA) i Fudbalski savez Nemačke saopštili su u četvrtak da je Frajgang prihvatila 16-mesečnu suspenziju u okviru dogovora o rešavanju slučaja.

Fudbalerka Ajntrahta iz Frankfurta bila je optužena da u tri navrata nije bila dostupna za doping testiranje, bilo zbog propuštanja testa ili netačnih podataka o mestu boravka, koji su onemogućili nenajavljenu kontrolu.

Frajgang je naglasila da nije optužena za korišćenje nedozvoljenih supstanci, kao i da prihvatanje dogovora ne znači da se slaže sa svim navodima u postupku.

"Poslednjih nekoliko meseci bilo je izuzetno teško za mene. Nastavak postupka značio bi veliki finansijski, psihički i emotivni teret, zbog čega sam odlučila da prihvatim ovaj način rešavanja slučaja, u nadi da ću pronaći mir, jasnoću i novu perspektivu", napisala je na Instagramu.

Dodala je da joj teško pada što neće moći da bude na terenu, pomogne ekipi i uživa u svakodnevici koju voli.

Suspenzija je retroaktivno počela u junu 2026. godine, kada je Frajgang zvanično obaveštena o slučaju, pa će pravo povratka fudbalu steći u oktobru 2027. godine. Kazna će je tako udaljiti i sa Svetskog prvenstva u Brazilu, koje je na programu u junu i julu 2027.

Odluka neće uticati na rezultate ekipa u utakmicama u kojima je Frajgang nastupala.

Frajgang je za reprezentaciju Nemačke odigrala više od 40 utakmica, a bila je deo tima koji je stigao do finala Evropskog prvenstva 2022. godine i osvojio bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu 2024.

(Beta)