Slušaj vest

Košarkaši Partizana dobili su nekoliko dana odmora nakon velike pobede nad Dubaijem u 14. kolu Evrolige, ali će pojedini igrači crno-belih reprezentativnu pauzu provesti u dresu nacionalnog tima.

Čak trojica košarkaša Partizana - Arijan Lakić, Nikola Tanasković i Vanja Marinković - našli su se među reprezentativcima Srbije, koju u nedelju očekuje duel protiv Italije u dvorani "Aleksandar Nikolić".

1/22 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Starsport

Sa druge strane, Italiju će predvoditi Alesandro Pajola, koji takođe nastupa za crno-bele. Tako će Partizan imati predstavnike na obe strane u ovom reprezentativnom okršaju.

Trener Đoan Penjaroja dao je igračima slobodno do nedelje, kada je zakazano prvo okupljanje i trening, dok će se reprezentativci ekipi priključiti početkom naredne nedelje, pred duel sa Virtusom u Evroligi.

Podsećamo, Partizan nakon 14 kola elitnog takmičenja ima učinak od osam pobeda i šest poraza.

BONUS VIDEO: