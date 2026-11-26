Žreb za Evropsko prvenstvo u fudbalu za igrače do 21 godine na programu je u Beogradu od 18.30 časova.
Fudbal
ŽREB ZA EVROPSKO PRVENSTVO U-21 Srbija saznaje rivale na kontinetalnom šampionatu
Srbija i Albanija zajedno su domaćini UEFA Evropskog prvenstva za fudbalere do 21 godine (U21 EURO) 2027. godine, koje se igra od 16. juna do 3. jula 2027. godine, a žreb grupa održava se u Beogradu 26. novembra 2026. godine.
U Srbiji će se igrati na stadionu Partizana, potom na Dubočici u Leskovcu, na TSC Areni u Bačkoj Topoli i na Lagatoru u Loznici.
U Albaniji će se igrati na Areni Kombetare u Tirani (stadion "Er Albanija), potom na Areni e Demave u istom gradu, te na stadionima "Loro Boriči" u Skadru i Elbasan Areni u Elbasanu.
Uživo
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