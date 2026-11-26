Srbija i Albanija zajedno su domaćini UEFA Evropskog prvenstva za fudbalere do 21 godine (U21 EURO) 2027. godine, koje se igra od 16. juna do 3. jula 2027. godine, a žreb grupa održava se u Beogradu 26. novembra 2026. godine.

U Srbiji će se igrati na stadionu Partizana, potom na Dubočici u Leskovcu, na TSC Areni u Bačkoj Topoli i na Lagatoru u Loznici.