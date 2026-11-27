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Kakvo veče u Ligi konferencija! Četvrto kolo ligaške faze donelo je pregršt iznenađenja, neverovatnih preokreta i rezultata koji su odjeknuli širom Evrope. Favoriti su padali, autsajderi pisali istoriju, a pojedini klubovi će ovu noć želeti što pre da zaborave!

Najveći šok dogodio se u Andori, gde je Inter Eskaldes savladao Kopenhagen sa 2:0! Danski klub, koji je imao mnogo veće evropsko iskustvo i daleko zvučnije ime, doživeo je težak udarac. Inter je stigao do prve pobede u ligaškoj fazi, i to protiv rivala od kojeg se očekivalo da rutinski osvoji bodove.

Posebno je zanimljivo da je Kopenhagen završio utakmicu sa devetoricom igrača. Ipak, to ne umanjuje podvig Andoraca, koji su dočekali svoju istorijsku evropsku noć i iskoristili priliku da šokiraju favorita.

A ako je Andora iznenadila fudbalsku Evropu, tek šta reći za Gruziju! Iberija iz Tbilisija savladala je španski Hetafe sa 1:0 i priredila jedno od najvećih iznenađenja ovog kola. Španski predstavnik nije uspeo da pronađe put do mreže, dok su domaćini iskoristili svoju priliku i upisali pobedu za pamćenje.

PAO prokockao 2:0, pa doživeo pakao u Danskoj

Velika drama viđena je i u Danskoj, gde je Nordsjeland pobedio Panatinaikos sa 3:2. Grčki tim imao je prednost od 2:0, delovalo je da drži utakmicu pod kontrolom, ali je onda usledio potpuni raspad!

Domaćin je posle pauze krenuo na sve ili ništa, postigao tri gola posle 60. minuta i naneo grčkom velikanu prvi poraz u ligaškoj fazi. Panatinaikos je tako prokockao savršen učinak i ostao bez bodova u utakmici koju je imao u rukama.

Ni Tvente nije uspeo da sačuva maksimalan učinak. Holandski tim poražen je u Nemačkoj od Frajburga sa 2:1, i to pogotkom Niklasa Bestea u samom finišu. Tvente je imao stopostotan učinak pre ovog susreta, ali je nemački predstavnik prekinuo njegov niz.

Borac bio na pragu neviđenog čuda

Posebnu pažnju privukao je i duel Borca iz Banjaluke i Atalante. Domaćin je imao ogromnih 2:0 i bio na pragu jednog od najvećih evropskih rezultata u istoriji kluba, ali je italijanski tim u završnici napravio nestvaran preokret i slavio sa 3:2.

Borac je vodio sve do 86. minuta, a onda su Nikola Krstović, Sead Kolašinac i Davide Zapakosta u razmaku od nekoliko minuta potpuno preokrenuli utakmicu. Domaćin je meč završio sa devetoricom igrača, pa je od velikog slavlja ostala samo bolna lekcija koliko je fudbal nepredvidiv.

Iznenađenja je bilo i u Splitu, gde je Hajduk izgubio od belgijskog Sent Trudena sa 2:0. Hrvatski predstavnik nije uspeo da iskoristi domaći teren, dok su Belgijanci odneli sva tri boda.

Ajaks i Brajton rutinski

Dok su jedni doživljavali šokove, drugi su opravdali ulogu favorita. Ajaks je deklasirao Tun sa 4:0, a istim rezultatom Brajton je savladao rumunsku Univerzitateu Krajovu.

Monako je u gostima pobedio Harts sa 3:2 i sačuvao savršen učinak u ligaškoj fazi. Posebno je dramatično bilo u Škotskoj, gde je domaćin uspeo da se vrati u meč, ali je Folarin Balogun pogotkom u sudijskoj nadoknadi doneo pobedu francuskom timu.

Zvezda se spasla u završnici

Crvena zvezda je odigrala 1:1 na gostovanju Gentu, a do boda je stigla u samoj završnici!

Gent je poveo u 26. minutu preko Tijaga Arauha, a crveno-beli su dugo jurili izjednačenje. Kada je delovalo da će ostati praznih ruku, Matej Gaštarov je u 85. minutu pogodio za konačnih 1:1 i spasao bod srpskom predstavniku. Zvezda je imala čak 71 odsto poseda lopte i 25 udaraca ka golu, ali je samo tri puta pogodila okvir gola.

1/11 Vidi galeriju Foto galerija iz Genta Foto: Kurir Sport

Četvrto kolo tako je donelo sve ono zbog čega je Liga konferencija zanimljiva: autsajdere koji ruše favorite, velike klubove koji gube već dobijene utakmice i drame koje se rešavaju u poslednjim minutima.