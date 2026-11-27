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Aleksandar Džikić napravio je sa Gruzijom podvig za pamćenje, pošto je njegova ekipa u Atini savladala Grčku 92:88 posle produžetka, ali je posle utakmice mnogo više od samog rezultata govorio o svom kapitenu Tornikeu Šengeliji.

Srpski stručnjak nije krio koliko ga je oduševilo ono što je Toko uradio. A kako i ne bi...

Šengelija je samo dan ranije igrao za Dubai protiv Partizana u Evroligi, a odmah posle utakmice krenuo je na put za Atinu. U hotel je stigao tek oko četiri sata ujutru, praktično bez vremena za pravi odmor, a onda je protiv Grčke proveo čak 43 minuta i 48 sekundi na parketu!

Međutim, iza njegovog neverovatnog nastupa krila se i mnogo teža priča. Tokom puta saznao je da mu je preminula baka, za koju je bio veoma vezan. Uprkos strašnoj vesti, nije želeo da napusti reprezentaciju i ostavi saigrače na cedilu.

1/6 Vidi galeriju Toko Šengelija u dresu reprezentacije Gruzije Foto: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor Džikić bio je svestan svega kroz šta njegov kapiten prolazi. Čak mu je ponudio mogućnost da preskoči utakmicu, ali je Toko želeo da igra.

Posle utakmice srpski trener posebno se osvrnuo na Šengeliju. Iz njegovih reči moglo se čuti koliko poštovanje ima prema kapitenu i koliko ga je impresionirala njegova posvećenost.

"Oko Toka... Ljudi, ne znam šta da kažem. Uvek imamo protokole da ga odmorimo, koristimo tajm-aute, slobodna bacanja, čelendže... Bio je u hotelu u četiri ujutru, igrao je 44 minuta. Imao je problem sa laktom. Svaki put kada bih ga pitao za izmenu, rekao bi mi da je dobro", ispričao je Džikić.

A onda je usledila rečenica koja najbolje opisuje koliko ceni svog kapitena:

"Dao je 25 poena. Ne znam šta da kažem. Moj posao je lakši zato što treniram takvog čoveka. Mojim igračima je život lakši uz takvog kapitena."

Teško je dobiti snažnije priznanje od onoga koje je Džikić uputio Šengeliji. Nije govorio samo o njegovom košarkaškom kvalitetu, već o karakteru, odnosu prema ekipi i načinu na koji jedan kapiten može da utiče na čitavu svlačionicu.

Saigrači su želeli pobedu da poklone Toku

Koliko je Šengelijina žrtva značila ekipi, otkrio je i Duda Sanadze. On je posle utakmice ispričao da je Toko tokom puta saznao za smrt bake, ali da uprkos tome nije odustao od nastupa.

"Izašao je na teren i ostavio dušu na parketu. Uvek ću igrati za Gruziju, ali ovu utakmicu sam igrao i za Toka. Želeo sam da pobedimo zbog njega", poručio je Sanadze.

I zaista, Gruzini su imali zbog koga da se bore. U dramatičnom produžetku gubili su 88:81, a onda napravili nestvarnu seriju 11:0 i stigli do trijumfa 92:88.

Šengelija je bio jedan od junaka velikog preokreta: utakmicu je završio sa 25 poena, 11 skokova, pet asistencija i dve blokade.

Ipak, možda je najvažniji utisak ostavio van statistike. Džikić je dobio kapitena na koga može da se osloni, a Gruzija pobedu koja će se dugo pamtiti. Jer ono što je Toko pokazao u Atini prevazilazi košarku.