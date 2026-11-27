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Univerzitet UCLA doživeo je prvi poraz u sezoni, pošto je Sent Meri slavio sa ubedljivih 85:70.

Nikola Kusturica proveo je 27 minuta na parketu i upisao 10 poena, tri skoka i četiri asistencije, ali ni njegov doprinos nije bio dovoljan da se izbegne neprijatno iznenađenje. Američki mediji posebno su istakli probleme u igri čuvenog univerziteta, a trener Mik Kronin nije štedeo svoje košarkaše!

Utakmica je odigrana u San Dijegu, u okviru turnira Rady Children's Invitational, a poraz posebno boli ekipu UCLA jer je u susret ušla kao šesti tim na nacionalnoj rang-listi.

Sent Meri zatrpao koš UCLA trojkama!

Amerikanci su posebno istakli neverovatnu šutersku partiju Sent Merija, koji je praktično od prvih minuta nametnuo svoj ritam.

Ekipa iz Kalifornije pogodila je čak 15 trojki iz 28 pokušaja, što je neverovatnih 53,6 odsto uspešnosti! Već u prvom poluvremenu ubacili su 10 šuteva van linije 6,75, pa je UCLA na odmor otišao sa dvocifrenim zaostatkom – 45:35.

Bruinsi su tokom prvog poluvremena imali samo jedno vođstvo, i to od 26:25, ali je Sent Meri ubrzo preuzeo kontrolu i više je nije ispuštao.

Pokušavala je ekipa UCLA da se vrati u nastavku, u jednom trenutku uspela je da smanji zaostatak na devet poena, ali su protivnici svaki nalet odbijali novim pogotkom.

Posebno raspoložen bio je Džeremi Dent-Smit, koji je ubacio 21 poen, uz pet pogođenih trojki. Džošua Dent i Mantas Juženas dodali su po 18, dok je Darijus Bivins susret završio sa 16 poena.

Na drugoj strani, najefikasniji u redovima UCLA bio je Džejlen Peti sa 15 poena, dok je Ksavijer Bruker dodao 14.

Kusturica u centru pažnje, Amerikanci izdvojili jedan detalj!

Nikola Kusturica završio je utakmicu sa 10 poena, tri skoka i četiri asistencije, ali američki mediji posebno su analizirali njegovu partiju.

Los Anđeles Tajms podsetio je da je mladi srpski košarkaš, koji ima samo 17 godina, zajedno sa Trentom Perijem bio među dvojicom najboljih strelaca UCLA u dosadašnjem delu sezone.

Međutim, Sent Meri je uspeo da zaustavi njihov napadački učinak. Kusturica i Peri zajedno su postigli svega 14 poena, uz šut pet od 20 iz igre!

Srpski biser je utakmicu završio sa 10 poena, ali je iz igre šutirao tri od devet. Ipak, četiri asistencije pokazuju da je doprinosio i organizaciji napada, čak i kada ga šut nije služio.

Zanimljivo, Kusturica je bio i jedan od igrača koji su pokušavali da pokrenu ekipu u trenucima kada je UCLA ostao bez poena. Prema izveštaju studentskog lista "Daily Bruin", upravo je njegov prodor i polaganje na početku drugog poluvremena prekinulo dug napadački post Bruinsa.

1/6 Vidi galeriju Nikola Kusturica Foto: Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trener UCLA grmeo: "Naša odbrana je bila sramotna!"

Posle utakmice trener UCLA Mik Kronin nije skrivao nezadovoljstvo. Štaviše, njegove reči odjeknule su američkim medijima, jer je veoma oštro govorio o izdanju svog tima.

"Naša odbrana je bila sramotna. Moramo da zaustavimo protivnički napad, a mi u tome nismo uspevali. Kada ne možete da zaustavite loptu, protivnik dolazi do lakih poena ili izbacuje loptu na otvoren šut za tri poena", poručio je Kronin.

Trener je otišao i korak dalje, preuzimajući odgovornost za lošu igru svojih košarkaša.

"Odbrana je stvar trenera. Kada vam je odbrana loša, krivite trenera. Bili smo užasni", istakao je strateg UCLA.

Njegove kritike nisu bile upućene samo pojedincima, već čitavoj ekipi, koja nije uspela da odgovori na agresivnost i šutersku raspoloženost protivnika.

Iako je prvi poraz sigurno bolan za UCLA, ekipa nema mnogo vremena da razmišlja o njemu.

Bruinsi su već narednog dana trebalo da odigraju meč za treće mesto na turniru protiv Džordžtauna, koji je prethodno izgubio od Teksasa rezultatom 92:83.

UCLA tako ima priliku da se brzo vrati na pobednički kolosek, a za Kusturicu je ovo još jedno važno iskustvo u izuzetno zahtevnoj američkoj košarci.

Srpski tinejdžer nastavlja da dobija značajnu ulogu u jednom od najpoznatijih košarkaških programa u Americi, a svaki novi meč predstavlja priliku da pokaže zašto se od njega mnogo očekuje.

Prvi poraz UCLA nije prijatan, ali sezona je tek počela. A oči srpske košarkaške javnosti nastaviće da budu uprte u Nikolu Kusturicu!