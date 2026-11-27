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Posle bolnog poraza od Litvanije, košarkaše Srbije već u nedelju očekuje novi izazov u kvalifikacijama za Mundobasket.

Dušan Alimpijević trebalo bi da ima na raspolaganju deset novih igrača u odnosu na sastav koji je nastupio u Litvaniji, među kojima su evroligaši, povratnici i velika imena srpske košarke!

Nema vremena za tugovanje, niti za dugo analiziranje neuspeha! Košarkaška reprezentacija Srbije mora što pre da zaboravi poraz od Litvanije (97:78) i okrene se novom, izuzetno važnom izazovu - utakmici protiv Italije u Beogradu.

1/5 Vidi galeriju Litvanija - Srbija Foto: FIBA, Kurir Sport

Orlovi će u nedelju od 19 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" imati priliku da poprave utisak i naprave važan korak ka plasmanu na Svetsko prvenstvo 2027. godine.

A za razliku od gostovanja u Litvaniji, selektor Dušan Alimpijević imaće znatno jači sastav na raspolaganju!

Na spisku igrača koji bi trebalo da budu na raspolaganju selektoru nalaze se dobro poznata imena, ali i nekoliko košarkaša čiji se povratak posebno iščekuje.

U pitanju su:

Ognjen Dobrić – Crvena zvezda

Dejan Davidovac – Crvena zvezda

Vanja Marinković – Partizan

Arijan Lakić – Partizan

Nikola Tanasković – Partizan

Marko Gudurić – Olimpija Milano

Nemanja Dangubić – Dubai

Filip Petrušev – Dubai

Vasilije Micić – Hapoel Tel Aviv

Vladimir Lučić – Bajern Minhen

Posebno raduje mogućnost da se u sastavu nađu igrači sa velikim evroligaškim iskustvom. Gudurić, Micić, Petrušev i Lučić donose dodatni kvalitet, dok bi Dobrić, Davidovac i trojica Partizanovih košarkaša trebalo da prošire Alimpijevićeve opcije.

Važno je i to što bi reprezentacija mogla da dobije dodatnu širinu u reketu, organizaciji igre i na spoljnim pozicijama.

Petrušev već najavio dolazak, Zvezda potvrdila svoje igrače

Da se reprezentacija ozbiljno pojačava za drugi meč novembarskog prozora, potvrđuju i ranije informacije o pojedinim igračima.

Filip Petrušev je još posle utakmice Dubaija i Partizana najavio da će se staviti na raspolaganje reprezentaciji za duel sa Italijom. Njegov klupski saigrač Nemanja Dangubić takođe je trebalo da se priključi nacionalnom timu nakon prvog susreta.

Crvena zvezda je, sa druge strane, potvrdila da će Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac biti dostupni za utakmicu sa Italijanima.

Posebnu pažnju privlači i povratak Vladimira Lučića u nacionalni tim. Kapiten Bajerna ponovo je u planovima reprezentacije, a njegovo iskustvo i liderske osobine mogu da budu veoma značajni u ovako važnom trenutku.

Orlovi moraju da se iskupe pred svojim navijačima!

Podsetimo, Srbija je u Litvaniji doživela težak poraz rezultatom 97:78 i propustila priliku da napravi veliki korak ka Mundobasketu.

Dodatni problem predstavlja i pobeda Italije nad Turskom (86:72), zbog koje se situacija u grupi J dodatno zakomplikovala.

Zato duel sa Azurima ima ogromnu važnost. Srbija i Italija sada imaju isti učinak, a Orlovi su prvi međusobni susret dobili sa 76:64, što im daje prednost od 12 poena u međusobnom skoru.

Pobeda u Beogradu bila bi od ogromnog značaja za nastavak kvalifikacija, ali će za nju biti potrebno mnogo bolje izdanje nego u Litvaniji..

U svakom slučaju - publika u „Pioniru“ imaće priliku da vidi znatno drugačiju reprezentaciju, sa mnogo više iskustva i kvaliteta.

Vremena za izgovore nema. Italija stiže u Beograd, a Alimpijević dobija nove adute. Sada je na Orlovima da pokažu reakciju i obraduju navijače!