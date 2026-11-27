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Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je težak poraz od Litvanije (97:78), a dodatni udarac stigao je iz Rima, gde je Italija savladala do tada neporaženu Tursku (86:72). Situacija u grupi J ozbiljno se zakomplikovala, Orlovi su sada izjednačeni sa Italijanima, dok im za vratom dišu i Litvanci.

Naredni duel sa Azurima u Beogradu mogao bi da bude presudan za sudbinu naše selekcije!

Orlovi su u Litvaniji poraženi sa čak 97:78, i to posle veoma slabe partije u kojoj nisu uspeli da odgovore na agresivnost i raspoloženje domaćina. Srbija je u jednom trenutku uspela da se vrati u meč i priđe na samo šest poena zaostatka, ali je Litvanija odbila nalet i u završnici potpuno slomila naš tim.

1/5 Vidi galeriju Litvanija - Srbija Foto: FIBA, Kurir Sport

Da stvar bude gora, usledio je još jedan udarac!

Italija je u Rimu savladala Tursku sa 86:72 i tako nanela prvi poraz selekciji Ergina Atamana u ovim kvalifikacijama. Azuri su iskoristili činjenicu da je Turska nastupila oslabljena, odigrali sjajnu utakmicu i stigli do izuzetno važne pobede.

Tako je Atamanova selekcija, koja je već obezbedila plasman na Mundobasket, prvi put poklekla, a Srbija je ostala bez rezultata koji bi joj išao naruku.

Srbija i Italija sada izjednačene, Litvanci prete iz pozadine

Pogled na tabelu najbolje pokazuje koliko se situacija promenila posle devetog kola.

Grupa J – stanje posle devet odigranih utakmica:

1. Turska 8-1

2. Srbija 6-3

3. Italija 6-3

4. Litvanija 5-4

5. Island 4-5

6. Bosna i Hercegovina 3-6

Turska je već obezbedila mesto na Svetskom prvenstvu, dok će se za preostale dve vize boriti ostale reprezentacije.

Srbija i Italija trenutno imaju identičan učinak, a Litvanija je odmah iza njih sa pobedom manje. Ni Island još nije matematički otpisan, što dodatno govori koliko će završnica kvalifikacija biti neizvesna.

Orlovi, dakle, više nemaju komfornu situaciju. Dva najbolja rezultata iz preostala tri susreta mogla bi da budu ključna, a svaki naredni kiks dodatno bi zakomplikovao put ka Mundobasketu.

Italija nam dolazi u Beograd - utakmica koja može sve da promeni!

A sada dolazimo do najvažnijeg detalja!

Srbija će već 29. novembra u Beogradu ugostiti Italiju, a taj susret mogao bi da bude jedan od najvažnijih u čitavim kvalifikacijama.

Dobra vest za našu reprezentaciju jeste to što je u prvom međusobnom okršaju slavila na gostovanju rezultatom 76:64. To znači da Srbija ima prednost od 12 poena u međusobnom duelu i da bi joj čak i tesan poraz u revanšu ostavio određenu prednost u toj računici.

Međutim, jasno je da niko ne želi da se oslanja na kalkulacije. Pobeda u Beogradu donela bi Srbiji učinak 7-3, dok bi Italija pala na 6-4. Time bi Orlovi napravili ogroman korak ka Mundobasketu i stavili veliki pritisak na konkurente.

U slučaju poraza, situacija bi postala mnogo neprijatnija, posebno ukoliko bi Italija uspela da nadoknadi i zaostatak iz prvog susreta.

Evo šta još čeka Srbiju, Italiju i Litvaniju!

Do kraja druge faze kvalifikacija ostala su još tri kola, a raspored će imati ogroman uticaj na konačan rasplet.

Srbija:

29. novembar – Italija (kod kuće)

februar 2027. – Island (u gostima)

mart 2027. – Litvanija (kod kuće)

Italija:

29. novembar – Srbija (u gostima)

februar 2027. – Bosna i Hercegovina (kod kuće)

mart 2027. – Turska (u gostima)

Litvanija:

29. novembar – Bosna i Hercegovina (u gostima)

februar 2027. – Turska (kod kuće)

mart 2027. – Srbija (u gostima)

Kada se pogleda raspored, jasno je da Srbiju čeka izuzetno važna utakmica sa Italijom, ali i potencijalno odlučujući okršaj sa Litvanijom u poslednjem kolu.

Italijani imaju priliku da pred svojim navijačima protiv Bosne i Hercegovine poprave učinak, dok ih u poslednjem kolu čeka gostovanje Turskoj. Litvanci, sa druge strane, prvo moraju da opravdaju ulogu favorita protiv Bosne, a potom ih čekaju dueli sa Turskom i Srbijom.

Šta je potrebno Orlovima za Mundobasket?

Računica je sada prilično jasna, ali nema mnogo prostora za grešku.

Ako Srbija pobedi Italiju: stiže do 7-3 i pravi veliki korak ka plasmanu. Uz to, imaće dve pobede nad direktnim konkurentom ukoliko sačuva prednost iz prvog duela.

Ako Srbija izgubi od Italije: Azuri će je prestići na tabeli, a značaj razlike iz prvog susreta biće ogroman. Poraz od 12 ili manje poena ostavio bi Srbiji prednost u međusobnoj koš-razlici, dok bi ubedljiviji trijumf Italijana mogao da preokrene tu računicu.

Litvanija može da zakomplikuje sve: pobedom nad Bosnom i Hercegovinom približila bi se Srbiji i Italiji, a poslednji duel sa Orlovima mogao bi da dobije karakter direktne borbe za Mundobasket.

Island još vreba: sa četiri pobede i pet poraza ima teoretsku mogućnost da se uključi u borbu, ali će morati da napravi veliki rezultat u završnici.

Treba podsetiti da se na Svetsko prvenstvo iz svake grupe plasiraju tri najbolje reprezentacije. Turska je svoju vizu već rezervisala, pa su preostala dva mesta i dalje otvorena.

Nema više prava na grešku!

Sve ono što je do pre samo nekoliko dana izgledalo kao miran put ka Mundobasketu sada se pretvorilo u ozbiljnu borbu. Srbija je porazom u Litvaniji propustila priliku da se odvoji od konkurencije, a pobeda Italije nad Turskom dodatno je zakomplikovala stvari.

Ipak, najvažnije je da Orlovi i dalje drže svoju sudbinu u rukama. Pobeda nad Italijom u Beogradu mogla bi da vrati mir u reprezentaciju i omogući mnogo lakši nastavak kvalifikacija.

Za to će, međutim, biti potrebno mnogo bolje izdanje nego u Kaunasu.

Sada je vreme za reakciju! Italija stiže u Beograd, a Srbija mora da pokaže da je poraz od Litvanije bio samo loš dan, a ne najava velikih problema u borbi za Mundobasket.