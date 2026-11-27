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Postoje pobede koje se pamte po rezultatu, postoje utakmice koje se prepričavaju zbog neverovatnih poteza, ali postoje i trenuci koji prevazilaze granice sporta. Upravo takvu priču ispisao je Tornike Toko Šengelija, kapiten košarkaške reprezentacije Gruzije, koji je u razmaku od manje od 24 sata pokazao šta znači igrati za svoju zemlju!

Iskusni as napravio je podvig kakav se retko viđa čak i u profesionalnoj košarci. U sredu uveče nastupio je za Dubai protiv Partizana u Evroligi, a već narednog dana bio je na parketu u Atini, gde je sa reprezentacijom Gruzije priredio senzaciju i savladao favorizovanu Grčku rezultatom 92:88 posle produžetka.

I to nije ni približno sve!

Šengelija je posle utakmice sa crno-belima, u kojoj je odigrao 22 minuta i 22 sekunde, odmah krenuo put Atine. Pred njim je bilo više od 3.200 kilometara, odnosno oko 3.275 kilometara vazdušne udaljenosti između Dubaija i grčke prestonice. U Atinu je stigao oko tri sata ujutru, dok je u hotelu bio sat vremena kasnije.

Nije imao vremena za pravi odmor, ali ono što je usledilo bilo je još teže. Tokom putovanja stigla mu je strašna vest - preminula mu je baka za koju je bio izuzetno vezan.

Svako bi u takvoj situaciji pomislio na porodicu, povukao se i odustao od utakmice. Niko mu ne bi zamerio. Međutim, Toko nije želeo ni da čuje za odustajanje. Obukao je dres Gruzije i izašao na parket protiv Grčke!

1/6 Vidi galeriju Toko Šengelija u dresu reprezentacije Gruzije Foto: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Džikić mu ponudio da ne igra, Toko odbio!

Koliko je situacija bila ozbiljna, otkrio je selektor Gruzije Aleksandar Džikić. Srpski stručnjak bio je svestan kroz šta prolazi njegov kapiten i nije želeo da rizikuje njegovo zdravlje, pa mu je ostavio mogućnost da preskoči utakmicu.

Ipak, Šengelija je insistirao da igra.

Džikić je posle utakmice otkrio da je pokušavao da ga odmori kad god je za to postojala prilika, koristeći tajm-aute i prekide, ali kapiten nije želeo da izađe iz igre. Uz sve to, imao je i problem sa laktom.

"Svaki put kada bih ga pitao da li treba da stane, odgovorio bi mi: "Dobro sam". Igrao je prethodne večeri, stigao u hotel u četiri ujutru, a onda je proveo 44 minuta na parketu. Ne znam šta da kažem. Moj posao je lakši zato što treniram igrača kao što je on. I mojim momcima je život lakši zato što imaju takvog kapitena", poručio je Džikić.

"Želeli smo da pobedimo zbog Toka"

Emotivnu pozadinu čitave priče otkrio je i njegov saigrač Duda Sanadze. Gruzijski reprezentativac ispričao je da je Šengelija tokom puta saznao za smrt bake, ali da je uprkos ličnoj tragediji odlučio da bude uz nacionalni tim.

Sanadze nije krio koliko je sve to pogodilo ekipu, a posebno je odjeknula njegova izjava posle velikog trijumfa.

"Uvek ću igrati za Gruziju, ali ovu utakmicu sam zaista igrao i za Toka. Želeo sam da pobedimo zbog njega", poručio je Sanadze.

Time je postalo jasno da ovi momci nisu igrali samo za bodove i plasman na Svetsko prvenstvo. Želeli su da pobedu poklone svom kapitenu, čoveku koji je, uprkos svemu što mu se dogodilo, pronašao snagu da izađe na teren.

Grčka imala sedam poena prednosti, a onda je usledio šok!

A sama utakmica bila je dostojna ovakve priče!

Gruzija je u Atini savladala Grčku 92:88 posle produžetka, i to na način koji će se dugo prepričavati. Domaćin je u dodatnih pet minuta imao čak sedam poena prednosti, bilo je 88:81, a do kraja je ostalo manje od jednog minuta. Činilo se da je sve gotovo i da će Grci upisati očekivanu pobedu.

Međutim, usledio je nestvaran preokret!

Gruzini su napravili seriju 11:0 i potpuno utišali domaću publiku. U samoj završnici Šengelija je pogodio četiri slobodna bacanja u poslednjih 16 sekundi i pomogao svom timu da privede utakmicu kraju.

Kapiten je meč završio sa 25 poena, 11 skokova, pet asistencija i dve blokade, uz 43 minuta i 48 sekundi provedenih na parketu!

Dakle, gotovo čitava utakmica, samo dan nakon evroligaškog duela sa Partizanom i iscrpljujućeg puta iz Dubaija.

Imao je i veliku pomoć saigrača. Markiz Rid bio je najefikasniji sa 30 poena, Duda Sanadze dodao je 13, dok je Džordž Korsantija zabeležio osam poena i 11 skokova.

Gruzija na korak od Mundobasketa

Velika pobeda imala je i ogroman takmičarski značaj. Gruzija je stigla do učinka 6-3 u kvalifikacionoj grupi I i napravila krupan korak ka plasmanu na Svetsko prvenstvo 2027. godine, dok je Grčka pala na 4-5 i ozbiljno zakomplikovala svoju situaciju.

Heleni su pali na peto mesto sa učinkom 4-5 i sada praktično nemaju pravo na grešku. Do kraja kvalifikacija ostale su im još tri utakmice, a za plasman na Mundobasket moraće da traže gotovo savršen završetak kvalifikacija, uz osluškivanje rezultata konkurenata.

Džikićeva selekcija tako je ostvarila istorijski trijumf, a način na koji je do njega stigla dodatno će podići samopouzdanje ekipe pred nastavak kvalifikacija.

Ipak, kada se sve sabere, rezultat je gotovo u drugom planu.

Dve utakmice, dva različita grada, više od 3.200 kilometara puta, dolazak u hotel u četiri ujutru, porodična tragedija, problem sa laktom i gotovo 44 minuta na parketu. A na kraju 25 poena i pobeda koja može da odvede Gruziju na Mundobasket.

Toko Šengelija još jednom je pokazao koliko mu znači reprezentacija. Nije tražio izgovore, nije se povukao i nije želeo da ostavi saigrače na cedilu.

Neki igrači igraju za statistiku, neki za ugovore, a neki za grb na grudima. Toko je u Atini pokazao da pripada ovoj poslednjoj grupi. I to na način koji se ne zaboravlja!