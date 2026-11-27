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„Za mene ovo nije neočekivano. Zapravo, ne razumem kako to pitanje nije rešeno još na početku sezone, kada je Barselona angažovala trenera. Te dve stvari jednostavno ne idu zajedno. FIBA ne pravi pauzu u takmičenjima, jer ne može da garantuje da će sva klupska takmičenja biti obustavljena tokom termina predviđenih za utakmice reprezentacija. Zato zaista ne razumem zašto Barselona tada jednostavno nije rekla da te dve uloge nisu spojive", rekao je Sagadin.

1/5 Vidi galeriju Litvanija - Srbija Foto: FIBA, Kurir Sport

Smatra i da sve ovo nanosi veliku štetu slovenačkoj košarci koja će se teško snaći u ovakvoj situaciji.

"Naravno, verovatno je sve ovo neočekivano za Košarkaški savez, koji je sada zatečen i nema mnogo ozbiljnih i dobrih rešenja koja bi mogao da pronađe u tako kratkom roku. Pitanje je kako će se sve ovo završiti. Verovatno ne na najbolji način.“

Kaže i da je razlog da se Sekulić povuče sa mesta selektora i taj što je Barsa izgubila četiri uzastopne utakmice.

„Ne mislim da je Sekulić direktno kriv za ovo. Mislim da je sve posledica toga što je Barselona izgubila četiri utakmice zaredom, pa je rukovodstvo kluba postalo pomalo nervozno. Bilo bi pomalo neobično izgubiti toliko utakmica uzastopno i ostati bez trenera u trenutku kada je bilo moguće napraviti određene promene.“

Onda se dotakao i ključnog problema, problema sa kojim bi i naša reprezentacija mogla da se suoči jer je Dušan Alimpijević među onim trenerima koji vode i reprezentaciju, i evroligaški tim, u njegovom slučaju - Bešiktaš.

„Mislim da većina reprezentacija ima selektore koji istovremeno nisu i klupski treneri. Ostalo je još samo nekoliko takvih slučajeva. Ta dvostruka uloga, selektor i klupski trener, jednostavno nije spojiva. Barem dok FIBA ne obezbedi da svi klubovi prestanu da igraju tokom reprezentativnih prozora, odnosno dok se ne obustave sva klupska takmičenja", rekao je Sagadin.

Kaže da postoji ozbiljna neregularnost, mada je to već stara priča koja se prožima godinama.

„U fudbalu je to uređeno na isti način. Kada su na programu reprezentativne akcije, sva klupska takmičenja se prekidaju i igrači mogu da se priključe svojim reprezentacijama. Cela situacija je prilično neregularna. S druge strane, ako imate mnogo igrača u NBA ligi ili NCAA takmičenju, automatski imate slabiju reprezentaciju, jer ti igrači ne mogu da nastupaju. Sve to zajedno stvara veoma neregularne uslove i na kraju predstavlja veliki sistemski problem", ističe Sagadin.

Kurir sport / Sportske. net