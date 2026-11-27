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Projekat NBA lige i FIBA o pokretanju novog košarkaškog takmičenja u Evropi dobija sve jasnije obrise, a najnoviji korak mogao bi značajno da promeni budućnost košarke na Starom kontinentu.

Naime, predstavljena je inicijativa koja predviđa čak 11 milijardi evra ulaganja u izgradnju novih i renoviranje postojećih dvorana širom Evrope. Iza projekta stoji grupa velikih globalnih investicionih kompanija, među kojima su "Apollo Sports Capital", "Blackstone", "J.P. Morgan", "Ares Management" i "Sixth Street".

Ideja je da se širom kontinenta izgrade moderne sportske arene koje ne bi služile samo za košarku, već bi tokom cele godine bile centri sportskih, kulturnih i zabavnih događaja.

NBA i FIBA već duže vreme rade na formiranju novog takmičenja, smatrajući da evropska košarka ima ogroman, još neiskorišćen komercijalni potencijal. U fokusu su gradovi poput Londona, Mančestera, Pariza, Madrida, Barselone, Milana, Berlina, Minhena, Atine i Istanbula.

Ipak, nijedan od ovih gradova još nije zvanično potvrđen kao domaćin nove lige.

Jasno je da NBA ne želi samo novo košarkaško takmičenje, već ozbiljan poslovni projekat koji bi mogao da promeni način funkcionisanja evropske košarke. Ukoliko plan bude realizovan, predstoji velika promena na košarkaškoj mapi Evrope, a ostaje da se vidi kakvu će poziciju u novom sistemu zauzeti postojeći klubovi i Evroliga.

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