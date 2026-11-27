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PAOK dobija novog igrača, a to je iskusni Džastin Anderson, preneo je "Eurohoops".

Transfer o kojem se spekulisalo prethodnih dana sada je definitivno dogovoren i očekuje se da klub iz Soluna uskoro zvanično potvrdi saradnju.

1/4 Vidi galeriju Džastin Anderson Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Tridesettrogodišnji krilni košarkaš napušta Dubai i karijeru nastavlja u Grčkoj. Anderson je visok 198 centimetara i trebalo bi da donese iskustvo i dodatnu širinu na spoljnim pozicijama ekipi koju predvodi Andrea Trinkijeri.

Na NBA draftu 2015. godine izabrao ga je, kao 21. pik, Dalas, nakon završetka studija na Univerzitetu Virdžinija.

Njegova evropska karijera počela je u Španiji, gde je igrao od 2023. do 2025. godine, nakon čega je prešao u Dubai. Tokom tog perioda zabeležio je 88 nastupa u Evroligi, noseći dres Valensije, Barselone i Dubaija.

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