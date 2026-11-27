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Užasne scene dogodile su se na stadionu "Velodrom" u Marseju, gde su navijači Olimpika napali pristalice bugarskog Levskog iz Sofije uoči utakmice petog kola ligaške faze Lige Evrope.

U nasilju je povređeno čak 11 bugarskih navijača, dok je petoro moralo da bude prevezeno u bolnicu!

Prema podacima policijske prefekture francuskog departmana Buš-di-Ron, koje prenosi belgijski javni servis "RTBF", povređeni su zadobili različite povrede. Među njima su povrede oka i glave, kao i iščašenje ramena.

Do incidenta je došlo svega desetak minuta pre početka utakmice, koja je bila zakazana za 18.45. Prema pisanju francuskog portala "Skor", nekoliko desetina navijača Marseja iznenada je potrčalo sa južne tribine, poznate kao "Virage Sud", prema bočnoj tribini "Žan Buan", gde su se nalazili Bugari, a zatim ih brutalno napali.

Posebno uznemirujući snimci sukoba ubrzo su se pojavili na društvenim mrežama. Na jednom od njih vidi se i kako huligani udaraju devojku koja se zatekla na mestu događaja, dok je sve vreme bila okrenuta leđima prema napadačima.

Predsednica Bugarske besna: "Snimci iz Marseja su užasni!"

Nasilje je izazvalo oštre reakcije i u Bugarskoj. Predsednica te zemlje Ilijana Jotova osudila je napad u objavi na "Fejsbuku" i zatražila hitnu reakciju francuskih vlasti.

"Snimci iz Marseja su užasni", poručila je Jotova.

Ona je nasilje nazvala nedopustivim i pozvala francuske institucije da rasvetle sve okolnosti incidenta, identifikuju odgovorne i kazne napadače.

Bugarska predsednica uputila je apel i Evropskoj fudbalskoj uniji (UEFA), zatraživši da proveri na koji način je bila obezbeđena sigurnost bugarskih navijača na stadionu.

Bugarski navijač snimljen kako izvodi nacistički pozdrav

Međutim, incident u Marseju dobio je i dodatnu dimenziju. Kako prenosi "Eurosport", tokom večeri snimljen je i jedan navijač Levskog kako izvodi nacistički pozdrav.

Utakmica je, uprkos haosu koji se dogodio pre početka, počela prema planu, a Olimpik iz Marseja slavio je minimalnim rezultatom 1:0.

Ipak, rezultat je ostao u senci nasilja na tribinama, povređenih navijača i uznemirujućih snimaka koji su obišli Evropu.