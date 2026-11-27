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Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Litvanije u gostima rezultatom 97:78 u meču kvalifikacija za Mundobasket.

Ovaj meč obeležile su sramotne odluke sudija na štetu "orlova", a ko nije gledao utakmicu - evo snimka sa najzanimljivijim detaljima...

Šta se sve dešavalo na meču?

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Litvanije sa 97:78 u gostima u utakmici Grupe J kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine. "Orlovi" su uspeli da se vrate iz velikog minusa i priđu na samo šest poena zaostatka, ali nisu imali snage za potpuni preokret, pa su na kraju morali da pruže ruku rivalu.

1/5 Vidi galeriju Litvanija - Srbija Foto: FIBA, Kurir Sport

Domaćin je od završnice prve deonice preuzeo kontrolu nad utakmicom, a dominaciju je nastavio i tokom druge četvrtine. Litvanci su u jednom trenutku imali čak 18 poena prednosti i činilo se da Srbija nema odgovor na njihovu igru.

Ipak, izabranici Srbije nisu se predavali. Na krilima Lazara Stefanovića i Alekse Avramovića uspeli su da podignu nivo igre, pronađu energiju i uhvate priključak. Razlika je u jednom trenutku spuštena na svega šest poena, pa se činilo da bi završnica mogla da donese pravu dramu.

Međutim, usledio je novi pad u igri srpskog tima, što je Litvanija iskoristila da ponovo stekne sigurnu prednost. Dodatnu buru izazvala je situacija sa Lukom Mitrovićem. Srpski centar je najpre dobio udarac laktom u bradu, a potom mu je dosuđen i prekršaj, iako je iz ugla srpske reprezentacije delovalo da je Margiris Normantas napravio faul u napadu.

Situacija je završena isključenjem Mitrovića, što je dodatno otežalo posao "orlovima". Litvanija je potom mirno kontrolisala dešavanja na parketu i privela utakmicu kraju.

Ovaj poraz dolazi u nezgodnom trenutku za Srbiju, koju već u nedelju očekuje novi veliki izazov. U Beograd stiže Italija, a duel sa direktnim rivalom u borbi za što bolju poziciju u Grupi J biće od ogromnog značaja.

Srbija posle ovog susreta ima učinak od šest pobeda i tri poraza, dok je Litvanija na 5-4. "Orlovi" će priliku za iskupljenje imati pred domaćom publikom, u meču koji bi mogao značajno da utiče na rasplet u grupi.

Najbolji u našem timu bio je Alen Smailagić sa 24 poena, Lazar Stefanović je postigao 12, a Aleksa Avramović 11.

Kod Litvanaca je najbolji bio Margiris Normantas sa 23 poena, Gitis Radževičijus je dodao 17, a Ignas Brazdejkis je imao 16.

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