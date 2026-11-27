DA LI STE IKADA VIDELI OVAKO NEŠTO?! "Orlovi" prošli kroz sudijsku torturu: Ko nije gledao meč košarkaša Srbije u Litvaniji - ovaj snimak mora da pogleda! VIDEO
Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Litvanije u gostima rezultatom 97:78 u meču kvalifikacija za Mundobasket.
Ovaj meč obeležile su sramotne odluke sudija na štetu "orlova", a ko nije gledao utakmicu - evo snimka sa najzanimljivijim detaljima...
Šta se sve dešavalo na meču?
Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Litvanije sa 97:78 u gostima u utakmici Grupe J kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine. "Orlovi" su uspeli da se vrate iz velikog minusa i priđu na samo šest poena zaostatka, ali nisu imali snage za potpuni preokret, pa su na kraju morali da pruže ruku rivalu.
Domaćin je od završnice prve deonice preuzeo kontrolu nad utakmicom, a dominaciju je nastavio i tokom druge četvrtine. Litvanci su u jednom trenutku imali čak 18 poena prednosti i činilo se da Srbija nema odgovor na njihovu igru.
Ipak, izabranici Srbije nisu se predavali. Na krilima Lazara Stefanovića i Alekse Avramovića uspeli su da podignu nivo igre, pronađu energiju i uhvate priključak. Razlika je u jednom trenutku spuštena na svega šest poena, pa se činilo da bi završnica mogla da donese pravu dramu.
Međutim, usledio je novi pad u igri srpskog tima, što je Litvanija iskoristila da ponovo stekne sigurnu prednost. Dodatnu buru izazvala je situacija sa Lukom Mitrovićem. Srpski centar je najpre dobio udarac laktom u bradu, a potom mu je dosuđen i prekršaj, iako je iz ugla srpske reprezentacije delovalo da je Margiris Normantas napravio faul u napadu.
Situacija je završena isključenjem Mitrovića, što je dodatno otežalo posao "orlovima". Litvanija je potom mirno kontrolisala dešavanja na parketu i privela utakmicu kraju.
Ovaj poraz dolazi u nezgodnom trenutku za Srbiju, koju već u nedelju očekuje novi veliki izazov. U Beograd stiže Italija, a duel sa direktnim rivalom u borbi za što bolju poziciju u Grupi J biće od ogromnog značaja.
Srbija posle ovog susreta ima učinak od šest pobeda i tri poraza, dok je Litvanija na 5-4. "Orlovi" će priliku za iskupljenje imati pred domaćom publikom, u meču koji bi mogao značajno da utiče na rasplet u grupi.
Najbolji u našem timu bio je Alen Smailagić sa 24 poena, Lazar Stefanović je postigao 12, a Aleksa Avramović 11.
Kod Litvanaca je najbolji bio Margiris Normantas sa 23 poena, Gitis Radževičijus je dodao 17, a Ignas Brazdejkis je imao 16.
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