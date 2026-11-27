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Utakmicama 17. kola od danas do nedelje nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije - Crvena zvezda će gostovati Novom Pazaru, dok će Partizan dočekati niški Radnički.

Ova runda takmičenja počinje danas kada će od 17.00 fudbaleri IMT-a Loznici dočekati Mačvu. IMT je četvrti na tabeli sa 26 bodova, dok je Mačva na 11. mestu sa 13 bodova.

Sutra se igraju četiri utakmice, a program počinje u 14.00 kada će se odigrati dva duela.

Trenutno sedmi tim lige, ekipa Radnika (23 boda) dočekaće drugoplasiranu Vojvodinu (35), dok će poslednjeplasirani Zemun (sedam) ugostiti Radnički 1923 koji je šesti na tabeli (23).

Dva sata kasnije počinje duel Čukaričkog i Mladosti na Banovom brdu. Čukarički ovaj meč dočekuje kao peti na tabeli sa 25 bodova, dok je tim iz Lučana deveti sa sedam bodova manje.

Subotnji program zatvara se utakmicom u Humskoj u kojoj će Partizan protiv Radničkog iz Niša pokušati da prekine seriju od dva poraza. Crno-beli su 10. na tabeli sa 17 bodova, dok je Radnički na 13. mestu sa 11 bodova na svom kontu.

1/12 Vidi galeriju Radnički Niš - Partizan, Super liga Srbije 28.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Lider šampionata, ekipa Crvene zvezde će u nedelju od 15.30 gostovati Novom Pazaru. Zvezda je prva na tabeli sa 46 bodova i svakako će želeti da nastavi seriju pobeda, dok je Novi Pazar trenutno osmi sa 22 osvojena boda.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Novi Pazar, Super liga Srbije 8.8.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Poslednja utakmica 17. kola igra se u nedelju od 17.00 u Pančevu gde će Železničar dočekati OFK Beograd i pokušati da upiše devetu uzastopnu pobedu. Železničar je treći na tabeli sa 35 bodova, dok je OFK Beograd na 12. poziciji sa 11 bodova.

Parovi 17. kola Super lige Srbije: Danas: IMT - Mačva (17.00) Subota: Zemun - Radnički 1923 (14.00) Radnik - Vojvodina (14.00) Čukarički - Mladost (16.00) Partizan - Radnički Niš (18.30) Nedelja: ; Novi Pazar - Crvena zvezda (15.30) Železničar - OFK Beograd (17.00)

Kurir Sport / Beta

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