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Crvena zvezda je osvojila bod na gostovanju Gentu (1:1), ali remi u Belgiji nije utišao polemike oko igre crveno-belih. Naprotiv, taktičke zamisli Alberta Rijere ponovo su se našle pod lupom, a ovog puta ozbiljne kritike stigle su od nekadašnjeg fudbalera kluba sa Marakane Slavka Perovića!

1/11 Vidi galeriju Foto galerija iz Genta Foto: Kurir Sport

Bivši sportski direktor Radničkog 1923 nije krio nezadovoljstvo načinom na koji španski stručnjak raspoređuje igrače, a kao jedan od najupečatljivijih primera izdvojio je Mateja Gaštarova.

Mladi fudbaler je protiv Genta najpre igrao na poziciji koja mu nije prirodna, napravio grešku i dobio žuti karton, da bi nakon pomeranja u vezni red pokazao sasvim drugo lice. Upravo je sa svoje prirodne pozicije postigao sjajan pogodak za izjednačenje i bod Zvezde.

Perović je tokom gostovanja na "TV Arena sport" otvoreno govorio o ovom problemu.

"Gaštarov u toj svojoj neprirodnoj poziciji opet pravi kardinalnu grešku, dobija karton, oni traže crveni... Već dve njegove greške su koštale Zvezdu bodova i stabilnosti u igri. Ne mogu da razumem to insistiranje na Gaštarovu u poslednjoj liniji", poručio je Perović.

Gaštarov pokazao šta ume kada igra na svom mestu

Ipak, nekadašnji fudbaler crveno-belih posebno je pohvalio ono što je mladi vezista pokazao nakon promene pozicije. Gaštarov je dobio više slobode, preuzeo odgovornost i fantastičnim pogotkom doneo Zvezdi izjednačenje.

Perović je bio impresioniran njegovom reakcijom, ali je istovremeno upravo taj detalj iskoristio kao argument protiv Rijerinih taktičkih eksperimenata.

"Kada se Rijera adaptirao i stavio Gaštarova na njegovu prirodnu poziciju, videli smo sav raskoš tog talenta i sve ono što jeste. Izmislio je taj gol, primio loptu na 35 metara od gola. Fenomenalna reakcija", istakao je Perović.

Međutim, Gaštarov nije jedini fudbaler čiju je ulogu u Rijerinom sistemu kritikovao. Tu su i i Rade Krunić, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić i Lazar Lučić.

1/9 Vidi galeriju Slavko Perović Foto: Privatna Arhiva

Nekadašnji igrač Zvezde smatra da španski stručnjak previše komplikuje stvari i da pojedine fudbalere koristi na pozicijama na kojima ne mogu da pruže maksimum.

"Previše je eksperimenata i igrača koji igraju na neprirodnim pozicijama. Gaštarov – totalno, Krunić koji se u fazi odbrane spušta i igra štopera, neprirodna pozicija. Kostov? Totalno neprirodna pozicija i glupo je i da pričamo o njemu kao napadaču. Ivanić je u ovom sistemu levo krilo? Opet je on više za mesto u sredini, kao i Lučić na desnom krilu", objasnio je Perović.

Prema njegovom mišljenju, takva pomeranja dovode i do problema u razumevanju igre, pa Zvezda u pojedinim situacijama ne izgleda kao dovoljno uigrana ekipa.

"Otišlo je u blago nerazumevanje i deluje u pojedinim situacijama kao nerazumevanje ekipe, toga ko šta igra i šta se tu dešava. Kako god da je, Zvezda je uzela bod koji bi bio prihvaćen pred meč. Puno je veći klub od Genta, ali shodno situaciji i trenutku, mislim da taj bod nije trenutno loš", rekao je Perović.

"Što se neke stvari ne urade prosto i logično?"

Perović je otišao i korak dalje, postavljajući pitanje zbog čega Rijera ne koristi igrače na pozicijama koje su im prirodnije i ne opredeljuje se za jednostavnija rešenja.

Posebno mu smeta način na koji su raspoređeni pojedini fudbaleri u poslednjoj liniji i napadu, a kao primer je naveo i Mihaila Ristića.

"Ako su Veljković, Nakajama i Gudelj tri štopera, što ne igraju tri štopera? Ako je Ivanić bolji unutra, što ne igra unutra? Ne bih da me neko shvati pogrešno, da imam bilo šta protiv bilo koga, ali kada na utakmicama Zvezde protiv Eskaldesa i Genta, od kojih je Zvezda bolja, vidim Mihaila Ristića da igra kao levi napadač, to mi smeta. Mislim da Zvezda to ne treba da predstavlja", poručio je nekadašnji fudbaler crveno-belih.

Svestan je Perović i problema sa kojima se Rijera suočava kada je u pitanju sastavljanje tima. Izostanci Elšnika, Kataija, Lukasena i Dijenga svakako su otežali posao španskom treneru, ali, prema njegovom mišljenju, to ne može da bude opravdanje za baš svako pomeranje fudbalera.

Na kraju je još jednom jasno stavio do znanja šta misli o Rijerinom pristupu.

"Ne želim da zvučim grubo, ali ovo je previše 'izmišljanja fudbala'. Previše je eksperimenata koji nekada nisu potrebni. Da se stvari postave logičnije, to bi samo od sebe, po automatizmu, izgledalo mnogo drugačije i produktivnije", zaključio je Perović.