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Predsednik Fudbalskog kluba Partizan Rasim Ljajić govorio je u opširnom razgovoru za Mozzart Sport o rezultatskoj i igračkoj krizi crno-belih, desetoj poziciji na tabeli, najavljenoj rekonstrukciji ekipe u januaru, državnoj pomoći od 11.450.000 evra, razlici u budžetima sa Crvenom zvezdom, kao i o uslovima pod kojima je aktuelno rukovodstvo spremno da napusti Humsku.

„Otkako smo došli, bilo je malo pozitivnih trenutaka. Često sam govorio da smo imali možda desetak dana euforije nastale odlaskom stare, a dolaskom nove uprave, ali odmah nakon toga nastupili su svi problemi, što unutrašnji, što bočni udari, tako da je u tom pogledu situacija konstantna. Novina je 10. mesto na tabeli, što niko apsolutno očekivao nije, niti Partizan to zaslužuje, i to je nešto sa čim mi moramo da se suočimo. U sportu možete da napravite stotinu pozitivnih stvari, iako ne kažem da smo mi toliko ovde napravili, ali je sigurno je bilo pozitivnih stvari kad govorimo o stabilizaciji, infrastrukturi i modernizaciji, ali sve to pada u vodu pred činjenicom da semafor pokazuje ovo 10. mesto na tabeli. Da li po kvalitetu ekipe, individualnim kvalitetima igrača, zaslužujemo tu poziciju? Sigurno ne. Svaki stručnjak će vam reći, neka analizira našu ligu, da je Partizan potpuno nezasluženo na tom mestu“, poručio je Ljajić na početku intervjua za Mozzart Sport.

Šta je glavni razlog ovakvog pada i niskog plasmana na tabeli?

„E to je sad pitanje na koje ja u ovom trenutku ne bih mogao da vam dam racionalan odgovor jer individualni kvalitet je takav da možda nije za prvo mesto, ali za drugo, treće ili četvrto - tu nema nikakve dileme da bi Partizan mogao i trebalo da bude u tom društvu, uz sve kikseve koje smo pravili, nesreće koje su se događale, ali to je sad za nama. Na kraju krajeva, igra u Evropi je pokazala da ova ekipa može i zaslužuje daleko više nego što to trenutni plasman pokazuje.“

1/11 Vidi galeriju Rasim Ljajić Foto: Starsport, @starsport

Kada biste celu situaciju posmatrali sa strane, iz ugla običnog navijača, kakva bi bila vaša reakcija prema rukovodstvu kluba?

„Rekao bih isto što i vama, nema mistifikacije. Ne tražim nikakav alibi... Razumem napade te vrste, znam da je deseto mesto sramota za Partizan. Igre nisu mnogo bolje. Čak i kad smo pobeđivali, da se ne lažemo, nismo to činili dominantno, da u tome uživate, već smo strahovali do poslednjeg minuta. Imamo i rezultatsku krizu, imamo i krizu igre, da se ne lažemo. To su činjenice. E sad, da se izmestim s pozicije na kojoj sam sad, sigurno se ne bih ponašao na način na koji to čine razna udruženja, misleći da će sama promena uprave, rukovodstva, sportskog sektora doneti boljitak. Koja je tu garancija da će to da se desi? Nezadovoljstvo postoji, apsolutno. Niti ima mesta, niti tražim opravdanje, niti ono postoji. Čak i da je deset puta lošija finansijska situacija u Partizanu, ne postoji opravdanje da budete deseti u ligi kakva je naša. A opet... Ti stalni bočni udari, kao da se čeka svaki kiks Partizana da se traži promena... Tu se traži promena po principu: „samo da vi odete, a da mi dođemo“. E, to je suština. Ja bih razumeo, i to bi bilo opravdano, da se kaže: 'Stani, ova uprava mora da ode, ali ovi ljudi, s ovim programom, s ovom organizacijom, trebalo bi da dođu.'“

O novim ljudima i odlasku iz kluba: „Kopačke bih igračima išao da čistim“

Na koga tačno mislite kada govorite o tim novim ljudima i ko bi mogao da preuzme tu ulogu?

„Nemam u ovom slučaju konkretno ime. Govorim o kredibilnim ljudima, sa jasnim ciljem i načinom kako da Partizan izađe iz krize. Ako hoćete, i ljudima koji će uneti svoje pare ili obezbediti finansije sutra. Verujte mi, sutra bih te ljude podržao. Kopačke bih igračima išao da čistim. Ne bih se stideo. A to da pravite medijski linč od prvog dana, računajući samo da se mi sklonimo, a drugi da dođu, bez ikakvih garancija za bilo šta – e to je neprihvatljivo. U ovoj situaciji, znam na šta aludirate, apsolutno ne bismo imali ništa protiv da dođu ljudi ovakvog profila s minimalnim garancijama. Jer slali su nam svih ovih dana poruke neki ljudi: 'Desila se politička promena, mi imamo podršku novih vlasti, imaćemo podršku novog rukovodstva Fudbalskog saveza Srbije, i mi bismo bili spremni da dođemo.' Ja sam rekao da nikakav problem nije.“

Možete li da otkrijete o kojim ljudima je reč?

„Ne mogu sad da kažem, stvarno bi bilo nekorektno. Ljudi su poslali poruku, pa sam ja rekao da nikakav problem nije. Ako to donosi Partizanu minimalnu korist - i to je bolje nego: 'Vi se sklonite, a mi ćemo da dođemo bez ičega.' Ja ovo razumem. Imate podršku novih ljudi koji vode državu, imate podršku, kako tvrdite, ljudi koji će da vode Savez. Onda - naravno, to će biti neka korist za Partizan. Bar računam da će biti korist. Ako je to tačno, nema nikakvih problema. Niko se ovde ne bori za ovu funkciju koja je, verujte mi, sve samo ne funkcija. Od toga koliko smo dana tu, ne verujem da smo imali deset normalnih dana. Ne zadovoljavajućih, nego normalnih. Koja bi se budala borila za nešto gde, na kraju krajeva, nismo imali rezultatskog uspeha? U Evropi smo zamalo ispadali, iz Kupa ispali prošle godine, gubili derbije, malo razloga za zadovoljstvo.“

Kritičari upravo te rezultatske neuspehe koje ste nabrojali koriste kao glavni argument protiv vas?

„Ja kažem: u redu, sve su u pravu. Samo se ne slažem sa tim: 'Vi se sklonite, a mi ćemo da dođemo.' To je onda personalna promena, bez ikakvih garancija. Mi smo ovde, ipak, nešto učinili. I sigurno klub, kad neko drugi bude došao, predajemo u boljem stanju nego što smo ga zatekli. Tu nema nikakve dileme. Osim ovog mesta na tabeli, koje će se, naravno, sigurno do kraja prvenstva popraviti.“

Letos ste nakon podrške sa tribina u revanšu protiv Hetafea odustali od povlačenja - da li biste sada napustili funkciju ukoliko bi sa stadiona ponovo krenuli povici „uprava napolje“?

„Naravno da ćemo se skloniti. Ne mora da se peva 'uprava napolje'. Ne mora niko to da kaže. Mi ćemo se skloniti i sa tim i bez toga. Rekao sam samo ovo: nema problema, evo, neka se pojave ljudi, kažu: 'Imamo podršku novih vlasti, imamo podršku novih ljudi u Savezu', nama je dovoljno to. Potrebna nam minimalna garancija da će ta promena doneti nešto korisno za Partizan. Minimalno nešto. A ne samo da bi se izvršila promena, da bi oni došli i zvali se predsednicima ili direktorima u Partizanu, da to traje mesec dana i ništa više“.

Foto: Petar Aleksić

Političke promene, državna pomoć od 11.450.000 evra i budžet Crvene zvezde

Kako bi nove društveno-političke okolnosti mogle da se odraze na klub, a kako na vas lično, s obzirom na to da vas deo javnosti povezuje sa doskorašnjom vlašću?

„Da krenemo od prvog. Sad ne osećamo ništa. Nikakve promene. Doduše, vakuum je, još nije nova vlast formirana. Šta će biti, stvarno ne znam. Drugo, rekao sam i to više puta, mene politika stvarno nije ovde dovela, to mogu da potvrde i ljudi koji su me predložili. Ja sam Vučića obavestio bukvalno dva dana pre Skupštine da su me pozvali ljudi da preuzmem Partizan, da sam napravio Upravni odbor i pitao ga da li možemo da očekujemo podršku države, jer je Partizan bio dužan - tad nismo znali tačno - između 50.000.000 i 60.000.000 evra. Podrška države je stizala kroz sredstva za prolazak monitoringa, i to smo rekli više puta. Nikakvih 23.000.000 evra, kako je u javnosti plasirana informacija od strane, pre svega, konkurentskog kluba.“

Taj podatak se u javnosti često vezivao za ranije izjave Predraga Mijatovića?

„Može na bazi bilo čega, ja vam kažem šta je istina: 11.450.000 evra je stiglo na ime direktne pomoći države za monitoring. Bili smo protočni bojleri: nama se sredstva uplate, svakim dinarom tih sredstava mi izmirujemo obaveze i dugove koje smo imali prema igračima, bivšim igračima, klubovima. Imali smo još podršku time što je jedne godine bio Ziđin sponzor, kao i Telekom. To je pomoć države u tom pogledu, da dobijemo sponzorstva, ali direktna pomoć države za dve godine, otkako smo ovde, bila je 11.450.000 evra. To su lako proverljive stvari. Od toga smo uplatili oko 5.000.000 evra na ime poreza. Nama je tih 11.000.000 značilo život, jer ne bismo prošli monitoringe, da se razumemo. To niko ne krije, niti bi trebalo da krijemo. Zbog situacije u kojoj smo bili drugačije ne bismo ni mogli da prođemo stroge kontrole, ali nije u pitanju 23.000.000 miliona za godinu dana. To je cifra koja je za nas bila misaona imenica.“

Kakav odnos prema sportu i samom Partizanu očekujete nakon formiranja nove vlasti?

„Mislim da će drugi klubovi sad biti u mnogo većem problemu nego Partizan. Svi klubovi koji su bili vezani ili za lokalne samouprave, državu ili njene sponzore, biće u mnogo većem problemu nego što je Partizan. Rekao sam šta smo mi dobili za monitoringe. Za sve ostalo, za funkcionisanje kluba, obezbeđivali smo vlastita sredstva prodajom igrača. Mislim da će pet-šest klubova sigurno biti u velikim problemima - ako ne ove sezone, jer su verovatno budžeti obezbeđeni, onda od naredne sigurno. Kako i najavljuje nova vlast, neće toliko biti involvirana u pomoć klubovima. Svi će morati da budu na tržištu, da se sami snalaze i kad su u pitanju sponzori i kad su u pitanju budžeti za celu godinu. Zato očekujem da će većina klubova biti u daleko većem problemu nego što je Partizan, koji je morao da se snalazi ovako ili onako.“

Odnosi li se to i na Crvenu zvezdu?

„I Zvezda, naravno. Zvezda posebno. Mi smo, hteli-ne hteli, i spletom tih okolnosti o kojima govorite, morali da se snalazimo pomoću štapa i kanapa i da opstajemo. I za nas će ta nova situacija, dakle otklon i jednak odnos prema svima, biti sasvim dovoljna. Nama je dovoljno da svi budemo na tržištu i da ne zavisimo od toga da li će neki klub biti favorizovan ili ne. Nikada nismo tražili privilegovanu poziciju, nama je potrebna ravnopravna pozicija. A mislimo da će u ravnopravnoj poziciji Partizan biti u prednosti u odnosu na druge klubove.“

Smatrate li, poput velikog broja navijača crno-belih, da je večiti rival u prethodnom periodu imao privilegovan položaj?

„To je bilo jasno od prvog dana. Da li je to ikad bilo upitno? U prvim godinama je sigurno ta pozicija bila još privilegovanija. Kasnije je verovatno bila manje privilegovana jer je Zvezda igrala Ligu šampiona, imala prihode i po tom osnovu, i onda je napravljena tolika razlika da posle Zvezdi ta pomoć nije ni bila potrebna. Kad napravite početnu razliku, imate sad budžet od 80.000.000 evra, a mi imamo budžet od 13.000.000. O kakvoj ravnopravnoj poziciji govorite? Vi tih 80.000.000 možete da pravite na osnovu projekcije, na osnovu činjenice da ćete igrati Evropu i dobiti 20.000.000 do 30.000.000 evra od sredstava UEFA. Mi to nismo mogli. Naravno da je Zvezda bila u privilegovanom položaju, naročito u prvim godinama. Možda je posle ta privilegovana pozicija bila manja, ali džaba kad ste već napravili dovoljno veliku razliku da vam nikakva pomoć više nije potrebna.“

Foto: Petar Aleksić

Odmah nakon izbora, 26. oktobra, oglasili su se Restart i Apel - osećate li da vam je pozicija zbog tih istupa uzdrmana?

„Naravno da je to posledica činjenice da se desila politička promena i da su na talasu tih političkih promena ti ljudi istupili. Ne osećam se ranjivim, zato što sam svestan situacije i svih promena koje se dešavaju. I neću da dozvolim da dođem u ranjivu poziciju. Ja želim da sam odem odavde. Samo želim da se neko pojavi sa minimalnim kredibilitetom i uverenjem da će imati podršku Partizanove javnosti. Ništa mi drugo nije potrebno. Ne želim ja da se borim za ovo mesto. Naprosto, ne želim to. To je potpuno pogrešno, ali suviše dobro želim Partizanu da bih dozvolio da baš svako ko se pojavi ovde dođe.“

Sportski sektor, januarska rekonstrukcija i razgovori sa investicionim fondom

Kada je reč o sportskom sektoru, imate li u ovom teškom momentu neke zamerke na rad Danka Lazovića i Radosava Petrovića?

„Kad ste deseti na tabeli, naravno da uvek možete da nađete zamerku i kažete: 'A zašto je ovaj igrač došao, nije igrač za Partizan, ovaj igra loše, imali smo boljih rešenja.' Samo bih se vratio nekoliko meseci unazad. Skoro nijedno od ovih pojačanja koja su došla nije bilo problematizovano u javnosti ili ocenjeno kao sporno. Naprotiv, uglavnom su sportska i fudbalska javnost, mediji, stručnjaci bili iznenađeni što smo uspeli te igrače da dovedemo.“

U čemu je onda suština problema i zašto stvari nisu funkcionisale ako su dovedeni kvalitetni fudbaleri?

„Ne ulazim sad u pojedinačnu analizu svakog igrača. Ne sećam se da je i za jednog bila reč kritike ili osporavanja da nije za Partizan kad smo ih dovodili. Utakmice su pokazale da neki igrači stvarno nisu. A ima li garancije da možete da dovedete igrače i da ste 100 odsto sigurni da će pružiti ono zbog čega ste ih angažovali? Naročito u situaciji u kojoj smo mi. Mogli smo da plaćamo fudbalere 40.000 ili 50.000 evra mesečno, što nije garancija, ali je ipak manja mogućnost da pogrešite, nego kad platite nekog 12.000 ili 13.000. I mi smo to mogli da uradimo. Ne plaćamo svakako odmah, plaćaćemo, zadužićemo se, ali ja mislim da bi to bilo nepošteno. To bi bilo krajnje sebično, da tako štitimo sebe. A bilo je ljudi koji su nas savetovali: 'Šta vas briga, gledaće se tabela, neće se gledati koliko je Partizan dužan. Jedino je to merilo. Ako ste prvi ili drugi na tabeli, ko će tu da gleda da li ste dužni 50.000.000 ili 60.000.000?' Mi smo se ponašali kao u vlastitoj kući. Pružili smo se koliko nam je jorgan dug, da ostavimo Partizan manje zadužen nego kad smo došli. Nije alibi. Računali smo da igrači koje smo doveli mogu da ispune očekivanja kluba. Naprosto, to se nije desilo.“

Do kakvih ste zaključaka došli u analizama sa Lazovićem i Petrovićem - šta je dovelo do ovakvog pada ekipe?

„Neki igrači očito nisu igrali dugo. Pružali su dobre partije na početku, verovatno kao posledica svežine koju su tada imali, a posle je došla na naplatu činjenica da su pauzirali - neko šest meseci, neko godinu dana, neko čak i više. S nekim igračima je bilo problema oko nediscipline. Nekima je očito trebalo više vremena da se adaptiraju na novu sredinu i na klub. Neki se nisu uklopili u koncepcije trenera, i sve zajedno je dalo ovo što sad imamo. Nema mistifikacije.“

Rasim Ljajić predsednik FK Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Šta vidite kao izlaz iz jedne od najtežih situacija u novijoj istoriji kluba ukoliko ostanete na njegovom čelu?

„Ostali mi u klubu ili neko drugi došao, mora da usledi rekonstrukcija već u januaru.“

Ne bi li takav potez bio indirektno priznanje da letnji prelazni rok nije dobro urađen?

„Može se tumačiti ovako ili onako. Rekonstrukcija tima mora da usledi. Biti deseti na tabeli, a da ništa ne preduzimate, znači da stvarno ili ne vidite ili ne mislite dobro klubu. Ne vidim treću mogućnost. Bolje se vratiti sa pola pogrešnog puta nego do kraja na tom putu insistirati. A to nije lako uraditi. Znate zašto nije lako? Ti ljudi imaju ugovore. Moraćemo da pričamo pojedinačno sa igračima, da vidimo sa kim možemo da raskinemo ugovore. Neki momci su na pozajmici, a te pozajmice su oročene do juna. Sve to podrazumeva proces teških razgovora, ali nešto mora da se uradi da se tim osveži, da se donese nova energija i, na kraju krajeva, novi kvalitet, da dođu igrači koji donose prevagu na terenu.“

Deo javnosti i navijača kao uzrok krize vidi neiskustvo Petrovića, Lazovića i trenera Saše Ilića u ovakvim ulogama - slažete li se sa tom ocenom?

„Ne! Vidite nešto: kad je loše, onda nađete 1.000 razloga da neuspeh objasnite. Kažem vam da niko nije osporio ovaj put, pravac strategijskog podizanja Partizana, a to je oslanjanje na vlastite snage i pružanje koliko nam je jorgan dugačak, i u pogledu budžeta i u pogledu dovođenja igrača. Možda bi na kratke staze uspelo drugačije, da je koncepcija bila da se pojačamo što je moguće više kako bismo bili konkurentni. Nema veze, nećemo možda biti prvi, bićemo drugi ili treći, i time će se zamazati oči javnosti, ali Partizan će ostati da tavori u blatu. Nama nije cilj da Partizan tavori, nego da stvarno bude konkurentan i da se bori za titulu. Posle krize u kojoj se Partizan godinama nalazio, finansijskog kraha koji je doživeo, taj oporavak očito nije mogao da ide tako brzo bez velikih rezova. Ovde ne postoji prečica. Postoji sistem koji smo pokušali da uspostavimo, a i dalje verujem da je taj sistem jedini mogući za Partizan. Ono što će ga otežati jeste deseto mesto na tabeli, bar trenutno, nadam se da se nećemo tu još dugo zadržati.“

Gde vidite sopstvenu odgovornost i propuste svojih saradnika za trenutni plasman?

„Naravno da je naša odgovornost. Apsolutno naša odgovornost. Rekao sam šta su pozitivne stvari, ali za deseto mesto nema opravdanja. Niti mi pada na pamet da pravdam.“

Kako gledate na atmosferu u kojoj se pri svakom lošem rezultatu odmah traže krivci i zahteva odlazak rukovodstva?

„Iz ovoga što sam sve rekao, jasno je da moramo pre svega da gledamo sve hladne glave, racionalno i pragmatično. Ako neko misli da je rešenje da se mi pokupimo i odemo i dođe bilo ko - ja ne mislim da je to rešenje. Rešenje jeste da mi odemo, ali da dođe neko bolji od nas. U redu, nikakav problem. Pričali smo sa jednim investicionim fondom, neformalno doduše, rekao sam: 'Da, sutra. Kasno nam je sutra da dođete.' Rekao sam i za ove ljude koji kažu da imaju podršku budućih ljudi u Savezu: 'Dođite, nikakav problem nije, vi ćete verovatno doneti nešto.' Tu postoji nešto za šta možeš da se uhvatiš, da će ti ljudi stvarno unaprediti klub.“

Foto: Starsport

Možete li da otkrijete više detalja o pomenutom investicionom fondu?

„Ne mogu jer su bili neformalni razgovori. Vidim da su ti ljudi koji su pričali sa nama pustili na društvenim mrežama da su razgovarali, a ja samo kažem: da, razgovarali smo i rekao sam ljudima da su dobrodošli. Apsolutno su dobrodošli. Ne samo oni, svako. Od prvog dana kad smo došli rekli smo da želimo da stabilizujemo stanje u Partizanu. Ne mislimo da ovde ostajemo večno. Ko god se pojavi, više je nego dobrodošao.“

Dugovi, odlazak Mijatovića i pitanje mešanja u tim

Kako komentarišete izjavu Danka Lazovića da je tek „treća godina ključna“ i da li je to trebalo ranije komunicirati javnosti kako ne bi zvučalo kao alibi?

„Ako se sećate, govorili smo i ranije da će sigurno biti potrebno vreme, jer su ljudi govorili da će pet ili šest godina biti neophodno da se Partizan stabilizuje, što bi, sudeći po ekonomskim parametrima, kao i svakoj firmi s tolikim zaduženjem i malim prilivima, zaista i trebalo. Evo, mi smo uspeli... Ne mogu da kažem da stanemo na zelenu granu, nismo još, jer imamo veliki poreski dug. Posle ovog monitoringa u januaru, ostaće skoro 90 odsto tog poreskog duga, a obaveza prema klubovima i igračima ostaće još 3.000.000 do 4.000.000 miliona. Neće više biti. Dakle, klub je u tom pogledu već skoro stao na zelenu granu. Mislim da niko nije mogao da očekuje da će se Partizan, posle onakvih problema, odmah naredne godine boriti za titulu. Ne verujem da je to iko očekivao.“

„To su lupetanja! To su takve neznalice!“

Pojedini kritičari tvrde da državna sredstva za monitoring nisu bila pomoć, već pozajmice koje klub mora da vrati - ima li istine u tome?

„To su lupetanja. To su takve neznalice. Oni su pričali i da ja primam platu?! Ili su neznalice, ili su toliko zlonamerni ljudi da to nisam u životu video. Ne znam šta je od toga gore. Kakva crna pozajmica?! Može svako, evo vas sad kao novinara da povedemo u knjigovodstvo. Dovedite bilo koga. Ako je ovde išta urađeno, to je transparentnost. Svaki dinar koji je ušao, svaki dinar koji je izašao - i mi to spremamo i za ovu skupštinu – svaki cent koji je došao i izašao iz kluba je evidentiran. Ako se o ičemu vodilo računa, vodilo se o tome. Kakve crne pozajmice?! To je besmislica, isto kao da kažem da vi i ja ne sedimo ovde u Partizanu, nego u Novom Sadu. Eto, toliko je to realno. Nema blage veze.“

Nakon letošnjeg odlaska Predraga Mijatovića imali ste potpunu slobodu u odlučivanju, dok on sada može da se pozove na to da je Partizan bio lider na tabeli dok je vodio sportsku politiku?

„Rekao sam, tabela je sve u sportu, bez obzira na sve ove druge stvari kojima smo se bavili i koje smo dosta uspešno radili. Ova stvar nije bila tako uspešna. Pokušao sam da elaboriram deo razloga, ali to ne znači ništa, apsolutno. To nije nikakvo opravdanje. Mesto na tabeli sve pokazuje. Siguran sam da je ovo prolazno, ali u svakom slučaju, jeste veliki rezultatski neuspeh. Osim toga, mi smo imali bočne udare sve vreme. Nikad ovde mirno nije bilo. Imali smo problem tih unutrašnjih sukoba, pa posle toga opet rovarenje sa strane svaki čas. Svaki poraz donosi saopštenje. Ovde nikad u tom pogledu nije bilo mira. Nije to opravdanje za ovaj plasman na tabeli, ali samo apropo te priče da smo imali čistu situaciju - nismo nikad imali čistu situaciju. Nikad.“

Najavljivali ste proširenje Upravnog odbora posle letnje Skupštine - koliko trenutno broji članova i jeste li zadovoljni njegovim radom?

„Ima 11 članova. Nisam zadovoljan, trebalo bi još da se širi i sigurno mu je neophodno još ljudi koji će doprineti u raznim segmentima. Ranije je bilo, sećam se kad sam bio prvi put, da neki daju pozajmice kako bi ušli u Upravni odbor. Sad je drugo vreme. Nikakav uslov nije da neko da svoj novac, ali da pomogne u različitim oblicima - da.“

Rasim Ljajić Foto: @starsport

Poput pomoći koju je pružio Milija Babović?

„Eto, Milija Babović nije unutra, a dvaput je pomogao kad je bilo potrebno. Prvi put kad smo tek došli sa 100.000 evra, a sad se za ovaj internat čovek sam javio i dao 50.000 evra, bez bilo kakve upravljačke funkcije. Dakle, ne mora niko da da svoj novac, ali može na razne načine da se pomogne. Sigurno da ovde, bili mi tu ili ne, ima mesta za mnoge partizanovce. Takav osećaj pripadnosti klubu, kakav imaju obični navijači, malo gde na svetu postoji i to treba iskoristiti za razne akcije.“

Budžet kluba je smanjen sa 22.000.000 na 13.000.000 evra – da li je to bila planska odluka ili iznuđen potez?

„Situacija nas je naterala. Mogli smo mi da imamo i 30.000.000 budžeta, da dovodimo igrače, da ne plaćamo odmah ništa, kroz plate da dugujemo i zadužujemo se. A mi smo se ponašali krajnje racionalno. Mogli smo da uzimamo igrače od 40.000 do 50.000 evra mesečno. To vam je oko 600.000 godišnje, ne plaćate ih odmah, plaćate mesečno, pa malo kasnite, kao što većina klubova radi. Ne, mi se pružamo koliko možemo da platimo. I ovde krpimo bukvalno, jedva kraj s krajem sastavljamo. Prodamo igrača, ne naplatimo mi to odmah, nego se i to plaća u ratama, pa onda eskontujemo to što naredne godine dolazi da bismo mogli da platimo igrače. Snalazimo se na svaki način da klub funkcioniše jer pomoći - nema.“

Koji igrači su trenutno u izlogu za prodaju?

„A, ne... Ne mogu o tome. Još nije ni kraj prvog dela sezone“.

Postoje li pritisci da određeni igrači poput Dembe Seka i Nikole Simića igraju zbog prodaje, i kako komentarišete to što je Bogdan Kostić prvi put bio starter u prvenstvu svega nekoliko dana nakon promene agenta?

„Evo, imam kontrapitanje. Bilo je više trenera ovde. Ako nađete jednog trenera kome je bilo ko sugerisao da igraju Pera, Žika ili Mika – jednog trenera, pomoćnog trenera, bilo koga – ja ću da vam se izvinim i da preuzmem svu krivicu za sve što se u Partizanu loše desilo. Jednog jedinog! A bilo je, nažalost, više trenera. Apsolutno nikad, ni u jednom trenutku, ni za jednog igrača. Kakav crni agent?! Pa nas agenti ovde mrze kao Nemce. Mrze nas zato što smo napravili distancu. Naravno, mora da se sarađuje, ali nema nikoga da otvara nogom vrata ovde, kao što se ranije radilo. To vam kažem pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću. Za sve drugo možemo da diskutujemo, da li sam u pravu ili nisam, nije sporno. Ali za ovo – evo, prvi put sad čujem da je Kostić igrao prvi put posle promene agenta. To je odluka trenera. Pitajte Sašu Ilića, pitajte bilo koga. Pitajte sve trenere, i koji su bili tu, i koji su možda nezadovoljni otišli – da li je ijedan imao pritisak od bilo koga iz uprave da igra ovaj ili onaj. Nikad, apsolutno nikad. I sam sam se čudio nekim rešenjima kao svaki navijač, kažem u sebi: 'A što nije igrao ovaj?', ali nikad mi ne bi palo na pamet da odem i kažem treneru nešto, čak ni posle utakmice, a kamoli pre utakmice. Dok smo tu, trener će za tim biti sve i svja. Niko drugi van trenera niti može, niti hoće, niti bi smeo da se meša u sastavljanje tima.“

Sponzori, omladinska škola i Kup Srbije kao šansa za trofej

Radosav Petrović je nagovestio mogućnost podizanja maksimalne plate iznad sadašnjih 20.000 evra - kakvi su planovi po tom pitanju?

„Nama je ideja da to povećamo, ali ne sad za ovaj prelazni rok. Ne znam koliko će biti, neće to biti neko veliko skakanje, ali od juna meseca mora da bude konkurentnije. Ne možemo da se teramo sa Zvezdom sa 13.000.000 budžeta, dok ona ima 80.000.000. Moramo da se trudimo da povećamo budžet, ali to podrazumeva da stvarate i prodajete igrače. Kako klubovi u Srbiji misle da prežive sve ovo? Mislim da će svi morati da smanjuju budžete. Neće moći ni Zvezda da ima 80.000.000. Nemoguće. Ne kažem da mi moramo da jurimo Zvezdu na 80.000.000, to nije realno, ali da imamo više od 13.000.000 – da, kako bismo bili konkurentni u Evropi. To mora postepeno da ide i u skladu sa mogućnostima. Zato radimo internat, zato pravimo uslove i ulažemo dole u Teleoptik, da to bude stvarno naša fabrika. Bez toga nijedan klub neće moći da funkcioniše. Videćete od juna naredne godine koliko će klubova kuburiti da uopšte igra našu ligu. Neće imati finansije. Privreda nema interes da ulaže ovde, nikakav interes. Pitanje je šta će biti sa TV pravima, kakva će i kolika ona biti. Bićemo ostavljeni da se sami snalazimo.“

Kako izgleda finansijska projekcija punjenja budžeta - koliki udeo imaju transferi iz omladinske škole, a koliki sponzorski ugovori?

„Najveći deo je prodaja igrača, preko 80 odsto. Nemoguće je drugačije. Mi i sad imamo jednu kladionicu, kao sponzora, taj ugovor ističe u junu, pa ćemo naći novog sponzora, neku kladionicu umesto njih. Imamo i drugu, to je manji sponzor. Ugovor sa Telekomom ističe sad u decembru. Ziđin je u martu trebalo da produži ugovor - bilo je godinu plus godinu - ali se nisu više javljali i ostali smo bez tog sponzorstva. Zato kažem da mi nismo zavisni u toj meri od države i državnih sponzora da bi promena vlasti za nas bila neka otežavajuća ili olakšavajuća okolnost. Navikli smo na tu situaciju, ionako smo većinu prihoda ostvarivali od prodaje igrača, i to mora biti perspektiva. Partizan mora biti i razvojni i takmičarski. Ali da bi bio takmičarski, mora da bude razvojni. Ne može suprotno. Možete da se zadužite 100.000.000 i da propadnete. Mi moramo od temelja da pravimo ovu kuću, da stvaramo i prodajemo igrače. Moraćemo i sad u januaru da prodamo nekoga da bismo mogli da nastavimo do juna, da imamo za plate, jer drugih sredstava nemamo. Sve ostalo je priča za malu decu. Zato smo i rekli: ko god donese neke pare, odmah istog momenta idemo odavde. Ali mora neko bolji od nas da dođe.“

Šta odgovarate onima koji pitaju šta je aktuelna uprava konkretno donela klubu?

„Zato i kažem - mi nismo doneli svoj novac, niko to od nas doduše nije ni tražio, nego smo obezbedili stabilnost. Baš zato: taj ko donese pare - bolji je od nas. Neću valjda da se suprotstavim nekome ko donosi svoje pare i kažem mu da ne dolazi?! Nisam lud. Ti si bolji od mene - ja nisam doneo, ti si doneo. Mi smo uspeli spletom okolnosti da klub dovedemo do boljeg finansijskog stanja nego što je bio. Rekao sam vrlo otvoreno i transparentno koliko smo dobili, koliko smo prodali igrača, ko su nam sponzori. Tu nema ni promil prostora za priče o nekakvim pozajmicama.“

Ostaje li Kup Srbije kao realna prilika da Partizan ipak dođe do trofeja i ublaži rezultatsku krizu?

„Vidim baš tako. Ništa ne bih ni dodao, ni oduzeo. Prvenstvo jeste fokus, ali Kup nam je realna šansa, pogotovo što su svi favoriti manje-više ispali, osim Zvezde. Realno se stvara mogućnost da se borimo za trofej. Šansa postoji i Kup je velika prilika“, zaključio je Rasim Ljajić u intervjuu za Mozzart Sport.

Kurir Sport / Mozzart Sport

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