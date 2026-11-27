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Mladi as katalonskog giganta stavio je loptu ispod dresa i tako simulirao trudnički stomak, a njegov potez pokrenuo je brojna pitanja i spekulacije na društvenim mrežama.

Barselona je u spektakularnom meču slavila protiv Viljareala rezultatom 3:2, nakon što je prethodno imala dva gola zaostatka. Jedan od ključnih trenutaka dogodio se kada je Fermin Lopez postigao pogodak za izjednačenje, a upravo tada je Jamal napravio potez o kojem se sada priča.

Lamin Jamal Foto: pressinphoto / Sipa USA / Profimedia

Naime, fudbaler je loptu ubacio ispod svog dresa, imitirajući trudnički stomak. Takav način proslave pogodaka dobro je poznat ljubiteljima fudbala, budući da igrači na ovaj način često simbolično najavljuju prinovu u porodici ili posvećuju pogodak partnerkama koje očekuju dete.

Lamin Jamal Foto: pressinphoto / Sipa USA / Profimedia

S obzirom na to da je kontoverzni fudbaler u emotivnoj vezi sa Ines Garsijom, ovaj njegov gest odmah je povezan sa mogućom prinovom.

1/4 Vidi galeriju Lamin Jamal i Ines Garsija Foto: MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Da li je u pitanju bila samo šala sa saigračima ili je mladi fudbaler imao neki poseban razlog za ovakav potez, za sada ostaje misterija.