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Košarkaška reprezentacija Grčke doživela je bolan šamar na svom parketu!

Heleni su u Atini izgubili od Gruzije rezultatom 92:88, posle produžetka, i tako sebi ozbiljno zakomplikovali borbu za plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine. Poraz boli još više kada se pogleda kako je do njega došlo - Grci su u završnici produžetka imali sedam poena prednosti, a onda su dozvolili rivalu da napravi neverovatnu seriju i odnese pobedu!

Ono što je trebalo da bude veliki korak ka Mundobasketu pretvorilo se u jednu od najtežih večeri grčke reprezentacije. Domaćin je imao sve u svojim rukama, ali je u ključnim trenucima napravio niz grešaka koje su Gruzijci surovo kaznili.

Od +7 do potpunog potopa!

Grčka je u produžetku stigla do vođstva 86:79, a na nešto više od minut do kraja imala je i 88:81. Delovalo je da je pitanje pobednika rešeno, ali je usledio potpuni raspad.

Gruzija je nanizala 11 poena, dok Grci nisu uspeli da pronađu odgovor. Ključni trenutak dogodio se posle promašenog slobodnog bacanja, kada je Kostas Adetokumbo napravio nesportski faul nad Tornikeom Šengelijom. Kapiten Gruzije pogodio je oba penala, a njegov tim potom je preokrenuo rezultat i zapečatio jednu od najvećih pobeda u svojoj istoriji.

Šengelija je ponovo bio lider svoje selekcije sa 25 poena, 11 skokova i pet asistencija, dok je Markiz Rid ubacio čak 30 poena. Upravo su njih dvojica zadali najteži udarac domaćinu.

1/6 Vidi galeriju Toko Šengelija u dresu reprezentacije Gruzije Foto: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Spanulis nije mogao da sakrije razočaranje

Selektor Grčke Vasilis Spanulis bio je vidno razočaran posle utakmice. Nije tražio izgovore, već je otvoreno govorio o slaboj igri svog tima i brojnim greškama.

"Da budemo iskreni, košarka koju smo danas igrali bila je ispod proseka. Igrali smo veoma loše. U suštini, izgubili smo od dvojice igrača, iako smo razgovarali o tome kako ćemo igrati protiv njih. Bio je to loš poraz", poručio je Spanulis.

Grčki stručnjak posebno je istakao koliko je njegov tim promašivao zicere i koliko je grešaka napravio u završnici.

"Promašili smo mnogo polaganja, više od deset ili dvanaest. Napravili smo greške. Mislim da je sve što je moglo da krene naopako krenulo naopako", rekao je selektor.

Spanulis je dodao da ekipa mora da nastavi dalje i da se bori dok god postoji nada za plasman.

Grčka više ne drži sudbinu u svojim rukama

Poraz od Gruzije ostavio je Grčku u izuzetno teškoj poziciji. Posle devet odigranih utakmica ima učinak 4-5, dok su Španija i Gruzija na 6-3, a Ukrajina na 6-3 uz utakmicu manje. Portugal je takođe ispred Grčke sa 5-4, dok je Crna Gora na 4-5.

Tri najbolje reprezentacije iz grupe izboriće plasman na Svetsko prvenstvo, a Grci do kraja imaju još tri utakmice: gostovanje Španiji 29. novembra, duel sa Ukrajinom u februaru i gostovanje Gruziji u martu.

Čak ni tri pobede ne garantuju im prolaz - neophodni su im i povoljni rezultati konkurenata. Zato se u grčkim medijima već govori o tome da je Mundobasket ozbiljno ugrožen i da će za spas biti potrebno pravo čudo.

Atina je očekivala slavlje, a dočekala košarkašku tragediju. Grčka sada mora da se podigne posle jednog od najtežih poraza u novijoj istoriji reprezentacije. A vremena za popravni gotovo da nema.