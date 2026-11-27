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Trener fudbalera Kristal Palasa Tomas Frank rekao je da se nada da bi pobeda protiv Real Sosijedada uLigi Evrope mogla da bude prekretnica u sezoni za njegov tim.

"Iskreno se nadam da hoće. Ne sme se potceniti značaj pobede, ono što ona donosi grupi igrača i kako se oni osećaju posle nje", rekao je Frank sinoć posle utakmice, prenose britanski mediji.

Frank je sinoć zabeležio svoju prvu pobedu kao trener Kristal Palasa, pošto je njegov tim pobedio Sosijedad sa 2:1 nakon preokreta u Ligi Evropa.

"Bilo je više pozitivnih nego negativnih stvari u ovom nastupu, ali i dalje ima mnogo toga na čemu treba da radimo. Fantastičan je osećaj pobediti i to pred domaćom publikom, naročito zbog toga što ova sezona do sada nije ispunila naša očekivanja, pa i samopouzdanje nije na najvišem nivou", rekao je on.

1/5 Vidi galeriju Tomas Frank Foto: Jeremy Landey / imago sportfotodienst / Profimedia

"Sposobnost da se vratimo nakon zaostatka od 1:0 i potom dođemo do pobede, taj mentalitet i vera igrača su bili zaista dobri", dodao je Frank.

Posle pet odigranih kola, Kristal Palas je 12. na tabeli Lige Evropa sa osam bodova.

Kada je reč o Premijer ligi, tu Franka čeka težak posao pošto je Krital Palas poslednji na tabeli sa samo sedam bodova.

Fudbaleri Kristal Palasa će seriju od pet uzastopnih poraza u Premijer ligi pokušati da prekinu u nedelju kada će dočekati Hal.

Kurir Sport / Beta

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