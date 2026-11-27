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Izveštač Kurira iz Belgije - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde bili su bolji rival tokom cele utakmice, imali posed i šanse, ali jednostavno sem prelepog gola Mateja Gaštarova, nisu uspeli više puta da zatresu mrežu belgijskog kluba.

Treba reći da je Zvezda u Belgiju stigla bez trojice standardnih igrača koji su povređeni - Bambe Dijenga, Derika Lukasena i Timija Maksa Elšnika, kao i suspendovanog Aleksandra Kataija. Trener Albert Rijera imao je umesto predviđenih 23, samo 21 fudbalera u protokolu.

Ali, krenimo redom. Crvena zvezda se od starta nametnula kao bolji rival, međutim dobru igru nije materijalizovala pogotkom. I kako to biva u fudbalu stigla je kazna. Stara boljka crveno-belih prekidi, opet joj je došla glave. Iz kornera, posle odbijene lopte Zvezda je primila gol. I onda nastaje problem, kreće se u napad po svaku cenu, ostavlja se prostor, što Gent, posebno po levoj strani koristi da u svakoj prilici na muke stavi srpskog šampiona.

Međutim, ni primljeni gol nije poremetio plan i taktiku Crvene zvezde. Igrači su radili tačno ono što je trener Albert Rijera od njih tražio. Igra je počinjala od golmana i zadnje linije tačnim i preciznim pasovima, a sve konce igre držao je Rade Krunić. Bilo je problema u defanzivi, patio je Matej Gaštarov na mestu desnog štopera, mučila se Zvezda mnogo u napadu. U tim trenucima briljirao je Vladimir Lučić, koji je imao širok radijus kretanja, posebno u ofanzivnim zadacima kada je nekoliko puta "lomio kičmu" igračima Genta.

1/11 Vidi galeriju Foto galerija iz Genta Foto: Kurir Sport

Videlo se da Zvezdi nedostaje završnica, da fali taj finalni udarac i gol. Crvena zvezda je posle prodaje Džeja Enema u sezonu ušla sa dva napadača. Kada se povredio Bamba Dijeng bilo je jasno da će u Gentu biti problema. Ostaje enigma zašto utakmicu nije počeo Marko Arnautović, ili zašto makar ranije, pre 77.minuta nije ušao u igru. Posebno što je Rijera rekao da je spreman i da su u avionu na putu za Gent, njih dvojica pred izveštačen Kurira imali više nego prijateljski i srdačan razgovor. Zvezdi je bila potrebna dubina, da se prodiše u poslednjoj trećini protivnika i da se materijalizuje odlična igra.

Treba otvoreno reći da je Crvena zvezda protiv Genta odigrala svoju definitivno najboljižu partiju u Evropi, od dolaska Alberta Rijere. Njegov tim je dominirao, bio spreman da rizikuje. Zvezda je bila ekipa koja je saterala rivala u drugih 45 minuta na njegovu polovinu terena i naterala ga da se panično brani. To je Zvezda po meri zvezdaša, igra koju svi žele da gledaju. Španac ne odustaje od svoje ideje, plana i procesa, a kako vreme odmiče itekako se vide plodovi rada, ekipa deluje sve bolje i sigurnije. U prve dve trećine terena, sve to deluje pristojno, sa dosta prostora za napredak. Nedostaje ta finalizacija u poslednjoj trećini, da se sigurna pas igra kruniše golovima. I to je ono što frustrira i ljuti Španca, jer golovi su ipak svrha fudbalske igre. Ali, ne samo njega, već i armiju navijača Crvene zvezde. Džaba posed i šutevi na gol, kao što je bilo protiv Genta, ako iz meča u kojem si bolji, ne pobediš.

Zvezda je imala nekoliko lepih prilika za gol protiv Genta. Vasiliju Kostovu je golman belgijskog tima iz samih rašlji izvadio loptu, Mohamed Abu Fani se propisno obrukao, dok je Rade Krunić morao mnogo bolje da šutira u zicer poziciji sa 16 metara. Kada se tome pridodaju izblokirani šutevi Vladimiru Lučiću, Mirku Ivaniću i Osmanu Bukariju, očajno izvedeni "slobodnjaci" od strane Abu Fanija i Marka Arnautovića, onda je jasno zašto je Španski stručnjak bio besan. Jednostavno, toliko stvorenih šansi, a samo jedan gol... Premalo za činjenicu da je Zvezda bila bolja od Genta.

Pored Vladimira Lučića, strelac jedinog gola za Crvenu zvezdu Matej Gaštarov bio je junak utakmice. Sprečio je mladi vezni fudbaler mučenje srpskog tima, kada je pet minuta pre isteka 90.minuta driblinzima na travu položio dva igrača Genta, a onda rezantnim i preciznim udarcem doneo toliko čekano izjednačenje. Duge noge, fudbalska pismenost i inteligencija su glavne odlike Gaštarova, momka koji je suvo blago Crvene zvezde i fudbalera u koga se kune Albert Rijera. Patio je na mestu štopera uz desnu aut liniju, teško se nosio sa brzonogim krilom Genta Sonkom, čak mu je pretilo i isključenje posle žutog kartona. Pravio je mladi fudbaler slične greške, kao i protiv Lugana. Ali, kada je pomeren u vezni red, bliže Radetu Kruniću prodisao je i pretvorio se u zver. Gazio je sve pred sobom, carevao na terenu i s pravom ga je Bog nagradio lepim golom.

Zvezda je zaslužila pobedu u Belgiji, bez dileme. Sada ima pet bodova, nalazi se u grupi timova koji bi trebalo da obezbede nokaut fazu, ali deluje da će teško do plasmana među osam najboljih i direktnog prolaza u osminu finala. Za dve nedelje Crvena zvezda putuje u Gruziji, u Tbilisi gde će igrati protiv Iberije važnu utakmicu. Gruzijski tim nije nimalo naivna rival, pobedilo su kod kuće Španski Hetafe i pored borbe za titulu u svojoj zemlji pokazali aspiracije da naprave rezultat u Ligi konferencije. Pobedom, Zvezda bi overila plasman u nokaut rundu i mirno mogla da čeka Trabzonspor 17.decembra na Marakani. Sve drugo bi donelo dodatnu nervozu na iovako nemirnu i turbulentnu atmosferu u Ljutice Bogdana 1A.

Crveno-beli ulaze u završnicu polusezone, gde u Evropi sami kroje svoju sudbinu. Sada im je više nego ikad potrebna podrška javnosti, zvezdaša i navijača.

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