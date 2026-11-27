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Stadion Partizana planiran je kao jedan od četiri u Srbiji na kojima će se narednog leta odigravati mečevi Evropskog prvenstva za fudbalere do 21 godine.

Prema tom planu, klub iz Humske trebalo je da dobije finansijska sredstva i započne rekonstrukciju, ali ti radovi još uvek nisu krenuli.

1/6 Vidi galeriju Stadion Partizana Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

Zbog toga danas na crno-belu stranu Topčidera stiže komisija UEFA kako bi proverila tok priprema i radova na obnovi stadiona za potrebe kontinentalnog šampionata za mlade selekcije, piše Sportski žurnal.

Ukoliko stadion u Humskoj ne bude ispunjavao neophodne standarde, utakmice Evropskog prvenstva biće premeštene na Marakanu.