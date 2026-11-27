NOVI PROBLEMI U RUKOMETNOM KLUBU PARTIZAN: Jednom od igrača UGROŽENO ZDRAVLJE! Stiglo saopštenje sa svim detaljima - upala srčanog mišića, duga pauza...
- Mladi golman Partizana Vanja Radivojević pauziraće više meseci zbog upale srčanog mišića i bio je nekoliko dana u bolnici.
- Klub je saopštio da će dodatne informacije objaviti posle novih analiza, uz želju za brz oporavak.
- Partizan je u novoj krizi i ostaje bez još jednog igrača, Joava Lumbrosa, nakon niza odlazaka iz tima.
Iz Humske stiže još jedna loša vest u jeku ozbiljne krize koja već nedeljama potresa Rukometni klub Partizan - 18-godišnji golman Vanja Radivojević biće van terena više meseci zbog upale srčanog mišića.
Nakon odlazaka igrača i promena u samom vrhu kluba, crno-beli se suočavaju sa novim kadrovskim problemom. Mladi čuvar mreže je zbog zdravstvenih tegoba proveo nekoliko dana u bolnici, gde je podvrgnut detaljnim medicinskim ispitivanjima, a više informacija o njegovom stanju klub će objaviti posle dodatnih analiza.
Povodom situacije sa mladim golmanom oglasio se i sam klub:
"Pred mladim čuvarom mreže crno-belih Vanjom Radivojevićem je, nažalost, višemesečna pauza.
Usled upale srčanog mišića, 18-godišnji golman Partizana proveo je nekoliko dana u bolnici, kako bi se uradile detaljne analize.
Nakon dodatnih ispitivanja klub će objaviti više informacija.
Našem Vanji želimo brz oporavak i povratak na teren.
Crno-bela porodica je uz tebe", stoji u saopštenju Partizana.
Nastavak osipanja tima i turbulentan period u Humskoj
Odsustvo Radivojevića predstavlja samo još jedan u nizu problema za Partizan, koji prolazi kroz veoma turbulentan period. Usled finansijskih poteškoća, crno-beli su nedavno ostali bez predsednika, Upravnog odbora, trenera Raula Gonzalesa, kao i velikog broja prvotimaca.
Da odlascima nije kraj, potvrđeno je i u četvrtak, kada je iz kluba saopšteno da Joav Lumbroso više nije igrač Partizana.
"Jedan od najboljih strelaca tima u tekućoj sezoni karijeru će nastaviti u drugom klubu. Joave Lumbroso, želimo ti svetlu budućnost i uspešnu karijeru. Hvala za sve", navedeno je u saopštenju Partizana.
Pre Lumbrosa, redove tima iz Humske već su napustili Migel Sančez Migaljon, Tobias Vagner, Miloš Kos, Nikola Crnoglavac, Sergej Ivanov i Bekir Čordalija.
Sa brojnim odlascima u igračkom kadru, stručnom štabu i rukovodstvu, izazovi pred Partizanom postaju sve veći, pa ostaje neizvesno kako će izgledati nastavak sezone za crno-bele.
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