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Iz Humske stiže još jedna loša vest u jeku ozbiljne krize koja već nedeljama potresa Rukometni klub Partizan - 18-godišnji golman Vanja Radivojević biće van terena više meseci zbog upale srčanog mišića.

Nakon odlazaka igrača i promena u samom vrhu kluba, crno-beli se suočavaju sa novim kadrovskim problemom. Mladi čuvar mreže je zbog zdravstvenih tegoba proveo nekoliko dana u bolnici, gde je podvrgnut detaljnim medicinskim ispitivanjima, a više informacija o njegovom stanju klub će objaviti posle dodatnih analiza.

Povodom situacije sa mladim golmanom oglasio se i sam klub:

"Pred mladim čuvarom mreže crno-belih Vanjom Radivojevićem je, nažalost, višemesečna pauza.

Usled upale srčanog mišića, 18-godišnji golman Partizana proveo je nekoliko dana u bolnici, kako bi se uradile detaljne analize.

Nakon dodatnih ispitivanja klub će objaviti više informacija.

Našem Vanji želimo brz oporavak i povratak na teren.

Crno-bela porodica je uz tebe", stoji u saopštenju Partizana.

Nastavak osipanja tima i turbulentan period u Humskoj

Odsustvo Radivojevića predstavlja samo još jedan u nizu problema za Partizan, koji prolazi kroz veoma turbulentan period. Usled finansijskih poteškoća, crno-beli su nedavno ostali bez predsednika, Upravnog odbora, trenera Raula Gonzalesa, kao i velikog broja prvotimaca.

Da odlascima nije kraj, potvrđeno je i u četvrtak, kada je iz kluba saopšteno da Joav Lumbroso više nije igrač Partizana.

"Jedan od najboljih strelaca tima u tekućoj sezoni karijeru će nastaviti u drugom klubu. Joave Lumbroso, želimo ti svetlu budućnost i uspešnu karijeru. Hvala za sve", navedeno je u saopštenju Partizana.

Pre Lumbrosa, redove tima iz Humske već su napustili Migel Sančez Migaljon, Tobias Vagner, Miloš Kos, Nikola Crnoglavac, Sergej Ivanov i Bekir Čordalija.

Sa brojnim odlascima u igračkom kadru, stručnom štabu i rukovodstvu, izazovi pred Partizanom postaju sve veći, pa ostaje neizvesno kako će izgledati nastavak sezone za crno-bele.

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