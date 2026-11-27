SRPSKI KLUB NEMA NOVCA ZA PLATE! Bivši as Partizana POCEPAO SVOJ UGOVOR, pa izgovorio reči koje su sve šokirale!
- Kolubaru iz Lazarevca potresa ozbiljna finansijska kriza, a na sastanku sa igračima i stručnim štabom predstavljeno je teško stanje u klubu.
- Uroš Luković je navodno pocepao ugovor i poručio da će do kraja sezone igrati samo za putne troškove.
- Direktor sponzora tvrdi da pojedini članovi stručnog štaba, uključujući Stefana Birčevića i pomoćnike, ne primaju platu.
Ozbiljna finansijska kriza potresa Košarkaški klub Kolubara iz Lazarevca, a potez jednog od najiskusnijih igrača posebno je odjeknuo!
Nekadašnji košarkaš Partizana i reprezentativac Srbije Uroš Luković navodno je pocepao svoj primerak ugovora i poručio da će do kraja sezone igrati samo za putne troškove!
Kako je u razgovoru za "Sportal" otkrio Dušan Simić, direktor kompanije Paragon Freight, jednog od sponzora kluba, u Kolubari je održan sastanak sa igračima i stručnim štabom na kojem je predstavljeno teško finansijsko stanje.
Prema njegovim rečima, situacija je toliko ozbiljna da pojedini članovi stručnog štaba, uključujući trenera Stefana Birčevića i njegove pomoćnike, ne primaju platu.
Ipak, potez Uroša Lukovića posebno je privukao pažnju.
Iskusni centar, koji iza sebe ima bogatu karijeru i nastupe za Partizan, odlučio je da se odrekne ugovorenih primanja i nastavi da igra do kraja sezone samo uz pokrivanje putnih troškova.
Ovaj gest dolazi u trenutku kada se klub suočava sa ozbiljnim finansijskim izazovima, a budućnost Kolubare ostaje neizvesna.
Ostaje da se vidi kako će se situacija u lazarevačkom klubu dalje razvijati i da li će biti pronađeno rešenje koje bi omogućilo normalno funkcionisanje ekipe do kraja sezone.