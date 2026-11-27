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Ozbiljna finansijska kriza potresa Košarkaški klub Kolubara iz Lazarevca, a potez jednog od najiskusnijih igrača posebno je odjeknuo!

Nekadašnji košarkaš Partizana i reprezentativac Srbije Uroš Luković navodno je pocepao svoj primerak ugovora i poručio da će do kraja sezone igrati samo za putne troškove!

1/9 Vidi galeriju Uroš Luković Foto: Starsport©, Starsport

Kako je u razgovoru za "Sportal" otkrio Dušan Simić, direktor kompanije Paragon Freight, jednog od sponzora kluba, u Kolubari je održan sastanak sa igračima i stručnim štabom na kojem je predstavljeno teško finansijsko stanje.

Prema njegovim rečima, situacija je toliko ozbiljna da pojedini članovi stručnog štaba, uključujući trenera Stefana Birčevića i njegove pomoćnike, ne primaju platu.

Ipak, potez Uroša Lukovića posebno je privukao pažnju.

Iskusni centar, koji iza sebe ima bogatu karijeru i nastupe za Partizan, odlučio je da se odrekne ugovorenih primanja i nastavi da igra do kraja sezone samo uz pokrivanje putnih troškova.

Ovaj gest dolazi u trenutku kada se klub suočava sa ozbiljnim finansijskim izazovima, a budućnost Kolubare ostaje neizvesna.

Ostaje da se vidi kako će se situacija u lazarevačkom klubu dalje razvijati i da li će biti pronađeno rešenje koje bi omogućilo normalno funkcionisanje ekipe do kraja sezone.