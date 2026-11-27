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Aktuelni šampioni i prvi nosioci na rang-listi nacija Dejvis kupa, teniseri Italije, nalaze se na pragu novog podviga. Ovo im je peti uzastopni plasman u polufinale takmičenja, a eventualnom pobedom danas postali bi tek druga selekcija u eri nakon ukidanja Čelendž runde (posle 1971. godine) koja je stigla do četiri finala zaredom — podvig koji je pre njih uspela samo Švedska (sedam uzastopnih finala od 1983. do 1989. godine). Pored toga, Italijani jure i četvrtu uzastopnu titulu, nakon što su prethodnih sezona slavili 2023. (protiv Australije), 2024. (protiv Holandije) i 2025. godine (protiv Španije).

U četvrtfinalu u sredu Italija je na jedevite jade savladala Južnu Koreju rezultatom 2:1. Lorenco Muzeti je bio siguran u dva seta protiv Hong Seongčana, Sunvu Kvon je iznenadio Flavija Kobolija i doneo izjednačenje Koreji, da bi u odlučujućem dublu Mateo Beretini i Andrea Vavasori u dva dramatična taj-brejka nadigrali Hjeon Čunga i Kvona. Italija nije poražena još od grupne faze finala 2023. godine (0:3 protiv Kanade), čime je stigla do rekordnog niza od 15 uzastopnih dobijenih duela. Sa druge strane, Češka prvi put posle 2014. godine igra u polufinalu i cilja šesto finale ukupno, a prvo još od osvajanja treće titule 2013. godine osvojene u Beogradu protiv Srbije. Česi su u utorak u prvom četvrtfinalu eliminisali šampione iz 2022. godine, selekciju Kanade sa 2:0, kada je Tomaš Mahač slavio u tri seta protiv Lijama Draksla, a Jirži Lehečka je u dva seta bio bolji od Feliksa Ožea-Alijasima.

1/11 Vidi galeriju Finale teniskog turnira u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

Ovo će biti 12. susret Italije i Češke (uključujući i duele pod imenom Čehoslovačka) u Dejvis kupu, a tek treći u polufinalu ili finalu. Prethodnih 11 okršaja igralo se u starom Dejvis Kup formatu (“domaćinstva i gostovanja”) na tri dobijena meča. Italija je slavila u polufinalu 1979. godine (a potom izgubila finale od SAD), dok je Čehoslovačka uzvratila u finalu 1980. i osvojila svoju prvu „salataru“. Jedini prethodni duel na tvrdoj podlozi u dvorani odigran je 2012. u prvom kolu Svetske grupe, kada je Češka bila bolja na putu ka drugoj tituli. Tadašnji češki reprezentativac, a sadašnji selektor Tomaš Berdih, dobio je oba svoja meča (protiv Simonea Bolelija u singlu i u dublu sa Radekom Štepanekom protiv Danijelea Bračalija i Potita Staračea).

187–92 je skor Italije po dobijenim duelima u Dejvis kupu (treći najbolji svih vremena, iza SAD sa 232–82 i Australije sa 206–81), a duel protiv Češke predstavlja njihov 280. nastup u takmičenju, čime su se osamostalili na trećem mestu ispred Francuske. Najuspešniji Dejvis Kup teniser svih vremena je legendarni Nikola Pjetranđeli, sa 164 odigrana meča i 120–44 ukupnim skorom (uz 78–32 u singlu i 34–8 u paru sa Orlandom Sirolom). Italija je osvojila 4 titule – prvu 1976. pobedom nad Čileom, a uz to ima i šest poraza u finalima, gde je poslednji bio 1998. od Švedske.

Češka se bori da se po prvi put posle Beograda 2013. godine i treće osvojene titule protiv Srbije plasira u finale ovog takmičenja, šesto finale u istoriji takmičenja – uz ambiciju da uđe u odabrano društvo nacija sa četiri ili više pehara. Tim nastupa na svom četvrtom uzastopnom završnom turniru (petom ukupno), a do polufinala je stigao u utorak pobedom nad Kanadom od 2:0 u četvrtfinalu. Eventualnom četvrtom titulom u Dejvis kupu Češka bi postala tek osma reprezentacija u istoriji sa najmanje četiri osvojena trofeja — iza SAD (32), Australije (28), Francuske i Velike Britanije (po 10), Švedske (7), Španije (6) i Italije (4). Ove sezone, Češka je u kvalifikacijama u Jihlavi savladala Švedsku sa 3:1 u prvoj rundi, a zatim u Pragu nadigrala SAD sa 3:2 u drugoj rundi i izborila plasman na završni turnir osmorice u Bolonji. Češka je nasledila istorijski skor Čehoslovačke (pre podele zemlje 1993/1994), koja je osvojila titulu 1980. (pobedom nad Italijom) i bila vicešampion 1975. godine (poraz od Švedske). Kasnije su češki teniseri vezali dve titule, 2012. protiv Španije i 2013. protiv Srbije.

Češka je trenutno 5. na rang-listi nacija Dejvis kupa, što je njen najbolji plasman još od 2016. godine. Od aprila 2013. do novembra 2015. bila je i svetski broj 1 kao jedna od deset selekcija na vrhu od uvođenja ove liste 2001. Selektor Tomaš Berdih ponosi se skorom 5-1 otkako je preuzeo klupu početkom 2025. godine. Kao igrač, nastupao je za Češku od 2003. do 2016. godine, učestvovao u osvajanju titula 2012. i 2013. i ostao rekorder češkog tima (od 1993. godine) po ukupnom broju pobeda (50–17), singl pobedama, dubl pobedama i odigranim duelima.

Zanimljivo je da su obe reprezentacije nanele veoma bolne poraze Srbiji u momentima kada je naš nacionalni tim bio veliki favorit da po drugi put u istoriji osvoji Dejvis Kup trofej - Češka 2013. u Beogradskoj Areni (predvođena Štepanekom i Berdihom) i Italija deset godina kasnije u Malagi – predvođena Sinerom i Musetijem. Veliko je pitanje da li će Srbija u bliskoj budućnosti imati takvu šansu da ponovi svoj veliki trijumf u najstarijem redovnom timskom sportskom takmičenju u istoriji.

U današnjem meču – po do sada prikazanoj igri – blagi favorit je petoplasirana reprezentacija Češke, ali su u ovom takmičenju iznenađenja sveopšte prihvaćena stvar – čak i kada se radi o statistički superiornoj reprezentaciji Italije. Uz indisponiranog Kobolija i u poslednji čas reprezentaciji priključenog Beretinija, pitanje je ko će se danas i u kojim mečevima suprotstaviti dobro izbalansiranoj reprezentaciji Češke od 16 časova u Bolonji…

Kurir sport / Vuk Brajović