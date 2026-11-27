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Neposredno pred početak prvog slobodnog treninga MotoGP klase u Valensiji, Mark Markes (46) i Dukati saopštili su šokantnu vest - španski vozač po završetku ovog trkačkog vikenda stavlja tačku ne samo na nastupe u MotoGP-u, već i na svoju kompletnu profesionalnu karijeru.

Više detalja o ovakvoj odluci Markes će otkriti na posebnoj konferenciji za medije, koja je zakazana pola sata nakon završetka treninga.

Odluka stiže odmah posle osme titule i potpisanog ugovora

Ovakav rasplet dolazi svega nedelju dana nakon što je Markes na Velikoj nagradi Portugala u Portimau obezbedio svoju osmu titulu u kraljevskoj klasi. Povlačenje je tim iznenađujuće jer je sa Dukatijem već imao potpisan novi dvogodišnji ugovor, koji je trebalo da važi za 2027. i 2028. godinu.

Zbog njegovog odlaska, Dukati će sada morati da menja sastav svoje vozačke postave za 2027. godinu i naredne sezone, upravo u trenutku kada MotoGP ulazi u novu eru sa motociklima od 850 kubika i Pirelijevim gumama.

1/9 Vidi galeriju Mark Markes Foto: Screenshot, Jure Makovec / AFP / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Povodom završetka karijere kratko se oglasio i sam Markes:

"Hvala svima koji su bili deo ovog putovanja. Nadam se da ste uživali u njemu koliko i ja. Ovo će biti moja poslednja trka u MotoGP-u. Ispisali smo istoriju", rekao je Mark Markes.

Markes iza sebe ima osam osvojenih titula u MotoGP šampionatu, a tokom karijere nastupao je za Hondu i Dukati.

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