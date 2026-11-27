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Legendarni srpski odbojkaš Vladimir Vanja Grbić otvorio je dušu i bez zadrške govorio o problemima koji godinama potresaju srpski sport.

U razgovoru za RTS izneo je niz ozbiljnih kritika na račun sportskog sistema, raspodele novca, rada saveza, položaja trenera i odnosa prema mladim sportistima, a posebno potresan deo njegovog izlaganja odnosio se na lično iskustvo i period od deset godina tokom kojih je, kako tvrdi, bio skrajnut.

Grbić smatra da je jedan od najvećih problema to što deca nemaju jednake mogućnosti da se bave sportom, jer finansijska situacija porodice sve češće određuje ko će dobiti priliku. Posebno je upozorio na pogubnu selekciju, nedostatak dugoročne strategije i činjenicu da se ogromna sredstva ne usmeravaju tamo gde bi mogla da donesu najveću korist.

"Svila i med nisu kreirali ratnike"

Nekadašnji reprezentativac Srbije smatra da je nekadašnji sistem, u kojem se sport nije plaćao, omogućavao mnogo širem krugu dece da pokažu talenat. Danas, prema njegovim rečima, finansijska ograničenja dovode do toga da se gubi veliki broj potencijalnih šampiona.

"Sistem nekada, kada se nije plaćalo davao je mogućnost svima da participiraju i da imamo apsolutno najbolji uzorak koji postoji. Obično deca roditelja koji nemaju novac, deca koja moraju da se "tuku" su deca koja su najbolja, najizdržljivija i ona koja najviše grizu. Rekao sam to milion puta: Svila i med nisu kreirali ratnike, već muka i tegoba", kaže Vanja i dodaje:

"Kada imate samo uzorak dece čiji roditelje mogu do da prijuste, onda imate negativnu selekciju, selekciju koja nije realna.

Ono što bi trebalo napraviti jeste sistem koji će omogućiti svima da participiraju.

Grbić smatra da je za promenu neophodna saradnja više državnih institucija, ali i jasna strategija koja neće zavisiti od toga ko se u datom trenutku nalazi na čelu ministarstva.

"Ministarstvo prosvete, sporta, zdravlja i finansija moraju da sednu i naprave zajednički akcioni plan. Ukoliko nema strategije - gde idemo, koji je naš cilj? Nije bitno ko će doći - Pera, Mika, Laza, Žika... koji će voditi Ministarstvo, ako se ne drži strategije kao pijan plota. Ko god da je. Ako je to jedini interes u cilju naroda i zemlje, onda mi nemamo problem.

Ukoliko ne postoji struktura koja je suštinski orijentisana ka postizanju cilja, sa ljudima sa koji imaju jasno definisani cilj da rade samo to, a ne da iz automehaničarske radnje da uskoče i da vode decu - ne idemo nigde."

1/5 Vidi galeriju Vladimir Vanja Grbić Foto: ANTONIO SCORZA / AFP / Profimedia, Starsport, Starsport©

"Nikada nije bilo više novca, a dobijali su ga privilegovani"

Jedna od najoštrijih poruka odnosila se na raspodelu novca u srpskom sportu. Grbić tvrdi da sredstava ima, ali da ona ne stižu uvek tamo gde bi mogla da naprave najveću razliku - u razvoj mladih sportista i stvaranje kvalitetne baze.

"Nikada nije bilo više novca u sportu nego sada, ali su ga dobijali oni koji su privilegovani i koji su bili ljubitelji njegovog lika i dela - to ne može tako."

Posebno je kritikovao ulaganja u velike klubove, navodeći da se previše novca troši na trenutne rezultate i zabavu, umesto na stvaranje novih generacija sportista.

"Ukoliko vi konstantno dajete novac na trenutnu zabavu i cirkus... Davao sam primere, Partizan i Zvezda u košarci, Zvezda fudbal, to su ogromne pare. Zvezda i Partizan u košarci imaju veći budžet nego Ministarstvo sporta. Gde su naši igrači, gde su naši mladi igrači. To je novac koji da se usmeri u bazu i da rade ljudi koji su pismeni, i da ih prate ljudi koji su pismeni - u roku od osam godina vama ne trebaju stranci. Mi nemamo strpljenja."

Treneri su rak rana, a za olimpijski ciklus nema plana

Grbić je upozorio i na stanje u mlađim kategorijama, posebno u odbojci, ali i na nedovoljnu edukaciju trenera. Istakao je da su upravo oni ključni za stvaranje novih generacija reprezentativaca, ali da se njihovom usavršavanju ne posvećuje dovoljno pažnje.

"Kako se pravi reprezentacija? Ja sam bio u Odbojkaškom savezu Srbije do 2016. godine, evo 10 godina je prošlo, i za tih 10 godina mlađe kategorije igrale su Evropsko i Svetsko prvenstvo ukoliko dobiju vajld kard ili ukoliko organizuju prvenstvo, zato što nam je kvalitet katastrofa. Nosioci procesa regeneracije su treneri, oni su najbolja moguća investicija, a kod nas su rak rana. Dođu na seminar, plate 100 evra i odu u kafić da piju kafu. Je l to edukacija?!"

Nije se zaustavio na tome. Grbić je izneo i veoma ozbiljnu ocenu rada sportskih saveza i Olimpijskog komiteta Srbije, tvrdeći da ne postoji dugoročno planiranje kakvo je neophodno za uspeh na najvećim takmičenjima.

"Sto posto sam siguran da nijedan savez nema plan i program za četiri do osam godina olimpijskog procesa. Olimpijski komitet je turistička organizacija koja kupuje i organizuje putovanja na OI. Nama je za LA kasno već, nama je i za Brizbejn kasno.

To što imate imate i ćao, rezultati će biti takvi kakvo jeste stanje. A nemamo ništa. Nemamo ljude koji vode računa kako će da se sprovodi olimpijski program. Sistem sporta u Srbiji ne proizvode sportiste, uništava ih. Oni koji se proizvedu, zovu se anomalija - nisu proizvod sistema."

Ipak, legendarni odbojkaš veruje da Srbija i dalje ima kvalitet, ali smatra da je neophodno da se stvari iz korena promene.

"Da li stvari treba postaviti na mesto - apsolutno da! Da li imamo kvalitet - imamo još uvek."

1/5 Vidi galeriju Vladimir Vanja Grbić Foto: Zorana Jevtić

"Najbolje među nama sklanjamo"

Grbić je govorio i o odnosu prema ljudima koji imaju znanje i integritet, tvrdeći da se u našem društvu često sklanjaju upravo oni koji bi mogli da donesu promene.

"Kod nas otkad je sveta i veka svi oni koji su imali integritet, koji su znali i bili teški za saradnju, sklanjani su u stranu da bi loš đaci mogli da se ne osećaju iskompleksirano. Došli smo do toga da se loši đaci svađaju i uperuju prstom u one koji su imali integritet da nisu uradili to što je trebalo. Mi to radimo konstantno - najbolje među nama sklanjamo da se oni iskompleksirani ne bi osećali jako iskompleksirani."

"Država mi je rekla: Doviđenja, ti si neprijatelj!"

Posebno emotivan deo razgovora usledio je kada je Grbić govorio o svom odnosu prema Srbiji i spremnosti da pomogne u razvoju sporta. Istakao je da je spreman da se stavi na raspolaganje, ali samo ukoliko bude siguran da ljudi koji vode procese rade u interesu zemlje.

"Ja sam u razgovoru sa nekim prijateljima rekao još pre godinu dana rekao da ukoliko bude bilo potrebno da se pomogne oko školskog sporta, nastave fizičkog vaspitanja, projekta zdravlja, vrhunskog, olimpijskog sporta... bilo čega ja stojim na raspolaganju ali pod uslovom da vidim da ljudi koji rade rade za moj narod i za moju zemlju. Inače, ne interesuje me".

A onda je, sa suzama u očima, izgovorio rečenice koje su najbolje pokazale koliko mu znači reprezentacija i zemlja za koju je godinama igrao.

"Ja sam za reprezentaciju igrao 16 godina, moj otac 13, a brat 19. Ja imam samo pasoš ove zemlje, ovde plaćam porez, ovde živim", rekao je sa suzama u očima Grbić.

"Deset godina sam optužen za zločin koji nisam uradio"

Grbić je potom otvoreno govorio o tome kako je doživeo period nakon 2016. godine, kada je, prema njegovim rečima, pokušao da spreči ulazak politike u odbojku. Tvrdi da je zbog toga sklonjen iz sportskih struktura i da je godinama bio izložen optužbama i izolaciji.

"Teško je da kada ste 10 godina optuženi za zločin koji niste uradili. Da vaše kolege okreću glavu kad vas vide, a onda se svi prave mrtvi, krive vas za nešto što niste uradili. Nije pitanje pozicije niti fotelje, mene to ne interesuje u životu. Ja sam 2016. godine hteo da sprečim da politika uđe u odbojku i meni je država dala do znanja - Rekla je: Doviđenja, ti si neprijatelj. Tako su se i ponašali punih 10 godina, izbacili su me iz svega, gde god da sam bio, čak i svetske federacije gde sam bio punih 18 godina. Nije problem, doći će sve na svoje mesto. Ako dođe trenutak da ja treba da pomognem - hoću, ali pod mojim uslovima, sa mojom ekipom i na način na koji ja mislim da treba, ako je to u interesu moje zemlje i mog naroda!"