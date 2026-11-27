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Neuspesi u duelima sa Mačvom i IMT-om ponovo su uneli nemir u Humsku, iako se očekivalo da će dolazak novog trenera Aleksandra Stanojevića smiriti situaciju. Crno-belima su do kraja jesenjeg dela sezone ostale još tri utakmice u kojima moraju da poprave utisak, a prva prilika za to je u subotu protiv niškog Radničkog (18.30).

Obraćajući se medijima na današnjoj konferenciji uoči meča, strateg Partizana osvrnuo se na predstojećeg rivala i zdravstveni bilten u ekipi.

"Igramo utakmicu protiv Radničkog iz Niša, sa kojim smo već igrali u skorije vreme. Dobro se poznajemo, upoznao sam ja njih, a i oni su upoznali nas. Imamo tri veoma važne utakmice u nizu. Prva, odnosno naredna, naravno, najvažnija je", poručio je Stanojević i dodao:

"Što se tiče igračkog kadra, svi su spremni, osim Šake Traorea, koji nije bio spreman ni kada sam ja došao. Ostali igrači su u potpunosti spremni".

1/12 Vidi galeriju Radnički Niš - Partizan, Super liga Srbije 28.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Poraz od Mačve mi je ravan smaku sveta"

Na pitanje koliko su poslednji rezultati psihološki opteretili tim, šef stručnog štaba crno-belih iskreno je priznao da su njemu lično izuzetno teško pali.

"Ne znam za ekipu, ali mene su ti porazi mnogo opteretili, kao i sve nas u klubu. Crveni alarm je upaljen od prvog dana, otkako sam došao. Stalno smo mi sad na sastancima, tražimo rešenja i razgovaramo o situaciji u kojoj se nalazimo", rekao je emotivni trener i nastavio:

"Za mene je poraz u te dve utakmice, pogotovo prvi od Mačve, ravan smaku sveta. Ako znate, ne znam da li sam imao oko 80 utakmica kod kuće, uključujući prvenstvo i Kup, a Mačva mi je tek treći poraz u tih 80 utakmica. Teško sam to podneo".

1/10 Vidi galeriju Partizan - Mačva, Super liga Srbije 8.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Iako naglašava da je potpuno svestan delikatnog trenutka u kom je preuzeo tim i da razume okolnosti u klubu, ne krije da je sve to ostavilo traga na njemu. Zbog toga od svojih igrača očekuje reakciju i potvrdu da se ipak nalaze na pravom putu.

Koliko novih igrača je potrebno Partizanu na zimu?

Govoreći o složenosti problema, Stanojević je istakao da je za mesec dana video dva lica ekipe. Želja mu je da u preostala tri susreta jasno vidi na čemu je, nakon čega bi od zime ponovo prionuli na posao. Na pitanje da li to znači i rekonstrukciju tima, dao je konkretan odgovor.

"Teško je sve to imajući u vidu i strategiju kluba, koja želi da istraje u svemu tome. Ipak, mislim da ekipi nije potrebno deset novih igrača. Vrlo jasno znam šta nam je potrebno", istakao je Stanojević i obrazložio:

"Ukoliko niko ne ode, potrebna su nam tri igrača, maksimalno četiri. Potreban mi je i rad sa ekipom. Kao što je direktor rekao, imao sam više utakmica nego treninga. Potrebno mi je vreme da radim sa igračima i da mogu da pokažem ono što želim".

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"Ne treba nam mnogo. Mislim da imamo određeni kvalitet i da su nam potrebna tri igrača na određenim pozicijama. Ako pogodimo sa pojačanjima, možemo da preokrenemo situaciju. Verujem u to. Već sada sam 90 odsto siguran šta nam je potrebno", zaključio je trener Partizana.

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