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Čukarički posle velike pobede na gostovanju u Kragujevcu očekuje novi izazov u Super ligi Srbije, duel protiv Mladosti iz Lučana (subota, 16 čadova, stadion na Banovom brdu). Brđani žele da nastave sa dobrim rezultatima, a desni bek Nikola Stanković ističe da će za to biti potrebno još jedno kvalitetno izdanje protiv ekipe koja godinama važi za neugodnog rivala. Koliko ekipi znači pobeda na teškom gostovanju u Kragujevcu, posebno pred duel sa Mladosti?

„Velika pobeda za nas, osvojili smo tri izuzetno važna boda na veoma teškom gostovanju u Kragujevcu. Znali smo koliko nas zahtevan meč očekuje i zbog toga nam ovaj trijumf još više znači. Ovakve pobede mnogo donose ekipi i na planu samopouzdanja, ali je važno da nastavimo da radimo kao do sada. Okrenuli smo se Mladosti, želimo da dobrom igrom potvrdimo rezultat iz Kragujevca“, kazao je Stanković, koji je na pomenutom meču igrao i na poziciji desnog beka, a potom posle povrede Šehovića jednako dobro i na mestu levog beka:

„Na meni je da odigram ono što trener u datom trenutku traži, da se prilagodim i da pomognem ekipi. Na kraju je ispalo najbolje po nas, osvojili smo tri velika boda i to je najbitnije iz utakmice u Kragujevcu“.

1/10 Vidi galeriju Nikola Stanković Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Starsport

Šta očekujete od duela sa Lučancima i gde vidite njihovu najveću snagu?

„Mladost ima izuzetno kvalitetan sastav, veliki broj iskusnih igrača koji dugo igraju Super ligu i znaju kako se igraju ovakve utakmice, ali i veoma talentovane mlade fudbalere. Odlično su vođeni od strane Radovana Ćurčića, u svakom trenutku znaju šta hoće i to se vidi u njihovoj igri. Protiv takve ekipe morate da budete koncentrisani svih 90 minuta. Poštujemo ih, svesni smo njihovih kvaliteta, ali verujemo i u sebe. Moraćemo da budemo strpljivi, disciplinovani i da iskoristimo prilike koje nam se ukažu“, kazao je Stanković, koji je podsetio na prvi meč ova dva rivala:

„Do pred kraj utakmice imali smo dva gola prednosti, ali nam je potom popustila koncentracija, primili smo dva gola i ostali bez pobede. U Lučanima smo prosuli dva boda, koja bi nam mnogo značila, ali to je bila velika lekcija za nas. Protiv Mladosti u svakom trenutku morate da budete fokusirani, vrlo su iskusna ekipa i lako mogu da vas kazne za bilo kakvu vrstu nepažnje. Mi smo to u Lučanima osetili na najteži mogući način“.

Situacija je sada znatno povoljnija nego pre mesec ili dva. Može li Čukarički ponovo da razmišlja o plej-ofu, čak i borbi za Evropu?

„Sigurno da je situacija sada daleko bolja nego pre mesec ili dva. Dobrim rezultatima smo došli u poziciju da možemo da razmišljamo o plej-ofu, ali put do toga, a posebno borbe za evropske vize, prilično je dug. Ne smemo da pomislimo da smo bilo šta završili. Ima još mnogo utakmica i bodova u igri, a liga je takva da protiv svakoga morate da budete na visokom nivou ako želite pobedu. Najvažnije je da zadržimo kontinuitet, a prvi sledeći zadatak nam je Mladost.“

Posle prvenstvenog duela očekuje vas i utakmica Kupa Srbije protiv Javora (sreda, 15,30, stadion na Banovom brdu). Kolike su ambicije u tom takmičenju?

„Iskreno, o Javoru još ne razmišljamo, potpuno smo fokusirani na Mladost. Kad završimo tu utakmicu, imaćemo vremena da se pripremimo za Kup. Naravno, imamo velike ambicije u tom takmičenju i želimo da doguramo što dalje. Znamo i da u Kupu nema popravnog, da jedna utakmica odlučuje o prolasku, pa ćemo i tom meču morati da pristupimo maksimalno ozbiljno. Ali, idemo redom, sada nam je najvažniji duel sa Lučancima“, zaključio je Stanković.

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