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Reprezentacija Litvanije biće jača za Jonasa Valančijunasa i Arnasa Butkevičijusa u nedeljnom susretu protiv Bosne i Hercegovine, prenosi litvanski portal "15min".

Kako navodi ovaj izvor, dvojac Žalgirisa bi već danas trebalo da se priključi nacionalnom timu. Oni su u sredu nastupali za svoj klub protiv Real Madrida, zbog čega Žalgiris nije mogao da ih pusti na meč sa Srbijom, koji je Litvanija ubedljivo dobila.

Valančijunas i Butkevičijus će sada predvoditi litvansku selekciju u utakmici koja se igra u nedelju od 18.00 časova u Bosni i Hercegovini.

1/6 Vidi galeriju Litvanski centar Jonas Valančijunas Foto: Kavin Mistry / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Profimedia

Uoči ovog duela, Litvanija se nalazi na četvrtom mestu Grupe J sa učinkom od pet pobeda i četiri poraza. Turska je sa osam pobeda i jednim porazom već obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo, dok Srbija i Italija imaju skor 6-3. Ispod Litvanije su Island sa učinkom 4-5 i Bosna i Hercegovina sa tri pobede i šest poraza.

Do kraja kvalifikacija preostale su još tri utakmice - jedna u novembarskom i dve u februarsko-martovskom prozoru, a plasman na Mundobasket obezbediće dve najbolje ekipe iz grupe.

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