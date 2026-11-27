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Italijani bi u nedelju mogli da izađu na megdan Srbiji u znatno jačem sastavu nego protiv Turske!

"Azuri" su slavili rezultatom 86:72, ali selektor Luka Banki za duel sa Orlovima mogao bi da dobije ozbiljna pojačanja iz Evrolige.

Naime, čak četvorica igrača koji nisu bili u sastavu za utakmicu sa Turskom nalaze se u konkurenciji za predstojeći okršaj sa Srbijom. Italijani očigledno žele da u Beogradu budu maksimalno spremni, a dolazak nekoliko dobro poznatih imena mogao bi značajno da promeni odnos snaga.

Kako je ranije najavio Košarkaški savez Italije, reprezentaciji bi trebalo da se priključe Alesandro Pajola iz Partizana i Gabrijele Proćida iz Real Madrida. Prema pisanju "Sportanda", Proćida stiže u četvrtak, dok je Pajolin dolazak planiran za petak.

Međutim, tu se ne završava lista potencijalnih pojačanja! Na raspolaganju selektoru Bankiju stavili su se i Darijus Tompson i Nikola Akele, košarkaši milanske Olimpije, koji su reprezentaciji mogli da se priključe nakon završetka klupskih obaveza. Ipak, nijedan od njih nije bio u timu za duel sa Turskom.

1/3 Vidi galeriju Luka Banki Foto: Edijs Palens / Xinhua News / Profimedia, Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, @starsport

Dok se u taboru "Azura" nadaju pojačanjima, stigle su i loše vesti. Džon Petručeli neće moći da pomogne ekipi u Beogradu, pošto se povredio tokom druge četvrtine utakmice sa Turskom.

Prema informacijama "Sportanda", Petručeli ima problem sa zadnjom ložom i neće putovati u Srbiju. Za sada se čekaju detaljnije informacije o stepenu povrede.

Posebnu pažnju privukla je i situacija sa Nikom Manionom. Selektor Banki otkrio je da je plejmejker samo sat i po pre početka utakmice sa Turskom imao temperaturu od čak 38,9 stepeni!

Uprkos ozbiljnom zdravstvenom problemu, Manion je izašao na parket i odigrao sjajnu utakmicu – ubacio je 17 poena i podelio pet asistencija. Za sada nema potvrde da li će njegovo zdravstveno stanje uticati na nastup protiv Srbije.

Banki krije karte

Protiv Turske su, pored Maniona i Petručelija, nastupili Marko Spisu, Leonardo Kandi, Stefano Tonut, Đampaolo Riči, Frančesko Ferari, Tomazo Baldaso, Guljelmo Karuzo, Momo Dijuf i Đovani Veronezi. Mirza Alibegović bio je u zapisniku, ali nije dobio priliku da zaigra.

U konkurenciji za mesto u reprezentaciji nalaze se još Đovani Emedžuru, Andrea Kalcavara, Čeik Nijang i Alesandro Kapeleti.

Italija je, u odnosu na prvobitni spisak, ostala bez Avudua Abasa, Amedea Tesitorija, Andree Lora i Lodovika Deanđelija. Abas je dobio dozvolu da se vrati klupskim obavezama u Virtusu, Tesitori je izostao iz porodičnih razloga, dok su Loro i Deanđeli napustili pripreme.

Ni Simone Fontekio i Saliu Nijang nisu deo ovog kvalifikacionog ciklusa, pošto nisu ni bili pozvani.

Selektor Luka Banki još nije objavio konačan spisak od 12 košarkaša za gostovanje Srbiji, pa ostaje da se vidi ko će od potencijalnih pojačanja zaista istrčati na parket u nedelju.