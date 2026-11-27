Posle trijumfa nad Hondurasom i Japanom, reprezentaciju Srbije očekuje duel sa Kolumbijom u direktnoj borbi za lidersku poziciju u grupi i povoljniji žreb u nokaut fazi takmičenja. Izabranicima selektora Igora Matića neophodna je pobeda kako bi grupnu fazu okončali na prvom mestu.