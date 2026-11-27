SRBIJA - KOLUMBIJA: Orlići igraju za prvo mesto u grupi na Svetskom prvenstvu!
Kadetska reprezentacija Srbije od 14 časova igra protiv Kolumbije utakmicu trećeg kola grupe L na Svetskom prvenstvu.
Posle trijumfa nad Hondurasom i Japanom, reprezentaciju Srbije očekuje duel sa Kolumbijom u direktnoj borbi za lidersku poziciju u grupi i povoljniji žreb u nokaut fazi takmičenja. Izabranicima selektora Igora Matića neophodna je pobeda kako bi grupnu fazu okončali na prvom mestu.
7. minut - Prva šansa za Kolumbiju!
Popović je izboksovao loptu daleko od svog kola, na koju je naleteo jedan fudbaler Kolumbije i snažno šutirao, ali je lopta otišla preko prečke!
Poznati su sastavi:
Srbija: Popović - Đurić, Marinković, Marić, Davidov - Đokić, Stevanović - Andrijašević, Matanović, Pejović - Vajagić
Kolumbija: Ortiz - Estrelja, Fori, Moreno, Muriljo - Maturana, Rohas, Agamez - Munjoz, Kaisedo, Eskorsija