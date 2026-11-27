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Nekadašnji ukrajinski teniser Aleksandar Dolgopolov ponovo se oglasio povodom egzibicionog turnira koji se održava u Sankt Peterburgu, uputivši oštre kritike na račun učesnika ovog takmičenja.

Kao što to čini svake godine, Dolgopolov je javno prozvao tenisere i teniserke koji su prihvatili poziv da nastupe u Rusiji, a među imenima koja su se našla na spisku učesnika je i bivši srpski reprezentativac Janko Tipsarević.

Pored Tipsarevića, na turniru od 27. do 29. novembra učestvuju i penzionisana ruska teniserka Jelena Vesnina, Britanac Danijel Evans, kao i francuski igrači Korentan Mute i Adrijano Manarino.

Kada je reč o igračima iz Rusije - od kojih neki nastupaju pod zastavom svoje zemlje, a neki ne - najavljeno je učešće Kamile Rahimove, Anastasije Potapove, Aleksandra Bublika, Julije Putinceve, Karena Hačanova i Dajane Šnajder.

Povodom njihovog nastupa, Dolgopolov je na društvenoj mreži Tviter objavio sledeću poruku:

"Svi teniseri su 'naravno protiv rata', ali kada stigne poziv od jednog od glavnih finansijera tog istog rata? O, da! Daj ta tri krompira, druže!"

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