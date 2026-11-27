Fudbal
MADRIĐANI ZAVRŠILI OGROMAN POSAO! Brahim Dijas produžio ugovor sa Realom do 2031. godine
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Fudbaler Real Madrida Brahim Dijas produžio je danas ugovor sa tim klubom do 30. juna 2031. godine.
Dijas je došao u Real Madrid 2019. godine, kada je imao 19 godina. On je tokom šest sezona u dresu Reala odigrao 173 utakmice i osvojio sedam trofeja: Ligu šampiona, Svetsko klupsko prvenstvo, Uefa Superkup, dve titule prvaka Španije i dva Superkupa Španije.
AEK - Real Madrid Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia
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Reprezentativac je Maroka, za koji je do sada odigrao 36 utakmica i postigao 15 golova. Bio je najbolji strelac Kupa afričkih nacija 2025. godine.
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