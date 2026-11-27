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Nastupivši u znatno izmenjenom sastavu, naš nacionalni tim nije uspeo da parira raspoloženom domaćinu i na najbolji način otvori ovaj kvalifikacioni ciklus, a nakon utakmice oglasio se Koprivica.

U razgovoru za „Meridian sport“, Koprivica je naglasio da su propusti sa samog početka meča u velikoj meri odredili dalji tok utakmice. Kako je objasnio, domaćin je dobio previše prostora za šut, što je litvanskim igračima ulilo dodatno samopouzdanje i omogućilo im da u nastavku pogađaju i preko ruke, čak i kada je odbrana Srbije bila na visini zadatka.

"Borili smo se, ali smo pravili greške na početku utakmice, kad smo im dozvolili veliki broj otvorenih šuteva, što im je omogućilo da dobiju mnogo samopouzdanja, pa su posle pogađali šuteve i sa dobrom odbranom. Imali smo i izgubljene lopte koje su nas koštale, tehničke greške... Uprkos svemu, borili smo se, a izgovora nema, već se okrećemo odmah narednoj utakmici", jasan je centar Srbije.

1/5 Vidi galeriju Litvanija - Srbija Foto: FIBA, Kurir Sport

Osvrnuo se i na sudijski kriterijum u Litvaniji, ali nije želeo da u tome traži alibi za neuspeh.

"Domaćinsko suđenje je normalno. Trebalo je da budemo spremni. Izgovora nema, trebalo je da odigramo bolje pre svega u odbrani na početku, kao i u trećoj četvrtini."

Nema više prava na grešku!

Sve ono što je do pre samo nekoliko dana izgledalo kao miran put ka Mundobasketu sada se pretvorilo u ozbiljnu borbu. Srbija je porazom u Litvaniji propustila priliku da se odvoji od konkurencije, a pobeda Italije nad Turskom dodatno je zakomplikovala stvari.

Ipak, najvažnije je da Orlovi i dalje drže svoju sudbinu u rukama. Pobeda nad Italijom u Beogradu mogla bi da vrati mir u reprezentaciju i omogući mnogo lakši nastavak kvalifikacija.

Za to će, međutim, biti potrebno mnogo bolje izdanje nego u Kaunasu.

Sada je vreme za reakciju! Italija stiže u Beograd, a Srbija mora da pokaže da je poraz od Litvanije bio samo loš dan, a ne najava velikih problema u borbi za Mundobasket.