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Opšti haos na terenu izbio je neposredno nakon što je ekipa Olvejz Redi osvojila trofej u drugom po značaju takmičenju u toj južnoameričkoj državi.Revanš utakmica odigrana na stadionu „Viktor Agustin Ugarte“ u Potosiju završena je bez golova, što je gostujućem sastavu bilo dovoljno za podizanje pehara zahvaljujući pobedi od 3:1 u prvom susretu u El Altu.

Odmah po poslednjem sudijskom zvižduku, nezadovoljni fudbaleri domaćeg tima opkolili su Alemana i oštro protestovali zbog njegovih odluka. Kako u tim trenucima nije imao zaštitu policije, arbitar je u nastaloj gužvi zamahnuo pesnicom ka Martinezu.

Vidno potreseni golman posle meča je ispričao da mu je od siline udarca prokrvarila usna duplja, ali nije negirao ni sopstvenu odgovornost za eskalaciju incidenta, priznavši da je sudiji poželeo da mu „umre majka“ i da mu se vrati sve loše što je, prema njegovom uverenju, učinio tokom utakmice.

"Namera mi je da ostavim ovaj incident iza sebe i sprečim da situacija nastavi izazivati sukobe, pri čemu i dalje u stojim na raspolaganju nadležnim organima za sva potrebna pojašnjenja", poručio je Martinez u svom obraćanju javnosti.