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Najdžel Hejs-Dejvis postao je apsolutni junak Panatinaikosa, pošto je neverovatnom trojkom uz zvuk sirene doneo atinskom velikanu trijumf na gostovanju Valensiji, trenutno prvoplasiranoj ekipi Evrolige!

Panatinaikos je imao poslednji napad pri rezultatu 83:83, a odgovornost je preuzeo američki košarkaš. Nakon izvođenja lopte sa strane uspeo je da se oslobodi čuvara, prihvati pas i sa velike udaljenosti pogodi za pobedu! Lopta je prošla kroz obruč baš kada je vreme isteklo, a slavlje gostiju moglo je da počne.

Dok su igrači Panatinaikosa poleteli ka terenu da proslave veliki trijumf, Željko Obradović je pobedu burno pozdravio pored aut-linije. Atinski velikan tako je stigao do dragocene pobede, a Hejs-Dejvis još jednom pokazao da ume da preuzme odgovornost kada je najvažnije.

Željko obećao slobodne dane, Amerikanac ispunio zadatak!

Ipak, posle utakmice nije se pričalo samo o spektakularnoj trojci. Hejs-Dejvis otkrio je i zanimljiv detalj iz svlačionice koji je dodatno nasmejao navijače. Naime, trener im je obećao nekoliko dodatnih slobodnih dana ukoliko savladaju Valensiju, a Amerikanac je očigledno rešio da se pobrine da obećanje bude ispunjeno!

"Lep je osećaj kada postignete koš za pobedu. Drago mi je što je sreća ovog puta bila na našoj strani. Ovo je bila samo jedna utakmica regularnog dela sezone. Sve što se dogodilo prošle godine ostalo je u prošlosti.

Nema konfeta, nismo osvojili nikakav trofej. Ovo je samo jedna pobeda u regularnom delu sezone. Sada možemo da uživamo u pauzi. Željko mi je obećao dodatne slobodne dane ako pobedimo, a ja sam odradio svoj deo dogovora. Vidimo se u decembru", rekao je Hejs-Dejvis nakon utakmice.

1/7 Vidi galeriju Željko Obradović Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Harris Xanthopoulos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Valensija mu je omiljena mušterija!

Posebno je zanimljivo da ovo nije prvi put da Hejs-Dejvis zadaje bolan udarac Valensiji u njenoj dvorani. I prethodne sezone, tokom četvrtfinalne plej-of serije, američki košarkaš pogodio je šut za pobedu protiv istog rivala, na istom mestu!

Izgleda da Valensija ima poseban razlog da zapamti ime Najdžela Hejs-Dejvisa. Ovoga puta njegova trojka donela je Panatinaikosu veliki trijumf, a njemu priliku da sa saigračima uživa u obećanom odmoru.