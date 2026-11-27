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Hapoel iz Tel Aviva mogao bi ponovo da promeni mesto na kojem igra domaće utakmice u Evroligi. Prema navodima izraelskih medija, klub je uputio zahtev rukovodstvu elitnog takmičenja da domaćinstva preseli u Monako.

Izraelski tim je ove sezone imao dosta problema sa organizacijom utakmica na svom terenu, pa je nakon prvog kola i duela sa Bajernom u Tel Avivu, domaće mečeve tokom oktobra i novembra uglavnom igrao u Bugarskoj, u Sofiji i Botevgradu.

1/4 Vidi galeriju Zek Ledej u dresu Hapoela Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Vicente Vidal Fernandez / imago sportfotodienst / Profimedia

Sada se kao nova opcija pojavila Kneževina, gde bi Vasilije Micić i njegovi saigrači mogli da dobiju novu bazu za nastavak sezone. Zanimljivo je da Monako ove takmičarske godine ne nastupa u Evroligi, već se takmiči u Evrokupu, što bi moglo da olakša realizaciju ove ideje.

Eventualna odluka Evrolige posebno bi mogla da zanima i Partizan, koji u decembru očekuje gostovanje Hapoelu. Izraelski predstavnik ima izuzetno zgusnut raspored domaćih utakmica, a u tom periodu trebalo bi da ugosti čak pet rivala.

Najpre će 3. decembra igrati protiv Olimpije iz Milana, potom 10. decembra protiv Asvela, a 17. decembra na programu je duel sa Žalgirisom. Nakon toga, 22. decembra, Hapoel bi trebalo da dočeka Partizan, dok ga 29. decembra očekuje i duel sa Makabijem.

Ukoliko Evroliga odobri zahtev, crno-beli bi tako umesto u Bugarsku mogli da putuju u Monako, što bi značilo i promenu plana za gostovanje u jednom od važnijih decembarskih mečeva.

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