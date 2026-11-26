Slušaj vest

Pre tačno godinu dana, 26. novembra 2025. godine, košarkaški svet potresla je vest koja je odjeknula širom Evrope - Željko Obradović podneo je ostavku na mesto trenera Partizana!

Bio je to trenutak koji je malo ko mogao da zamisli. Čovek koji je za mnoge navijače simbol Partizana, trener koji se vratio u klub sa ciljem da ga ponovo vrati na evropski vrh, odlučio je da stavi tačku na svoju drugu epizodu u Humskoj. Vest je izazvala šok, nevericu i lavinu reakcija, a naredni dani pretvorili su se u jednu od najburnijih epizoda u novijoj istoriji crno-belih.

1/58 Vidi galeriju Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Saga je trajala danima. Navijači nisu želeli da prihvate odlazak najtrofejnijeg evropskog trenera, a nezadovoljstvo se sve više usmeravalo prema predsedniku kluba Ostoji Mijailoviću. Na tribinama, društvenim mrežama i među pristalicama crno-belih sve glasnije se postavljalo pitanje odgovornosti za situaciju koja je dovela do odlaska Obradovića.

Pritisak je rastao iz dana u dan, a navijači su se nadali da će uspeti da promene njegovu odluku. Verovali su da još postoji mogućnost da se pronađe zajednički jezik i da se Žoc predomisli. Ipak, uprkos brojnim apelima, porukama i pokušajima da se situacija preokrene, Obradović je ostao pri svom stavu.

Početkom decembra 2025. godine postalo je i zvanično - Željko Obradović više nije trener Partizana.

1/22 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Njegov odlazak obeležile su scene koje se dugo neće zaboraviti. Kada je stigao na aerodrom, dočekan je kao kralj. Veliki broj navijača okupio se kako bi mu iskazao poštovanje, zahvalnost i ljubav. Pesma, skandiranje njegovog imena i emocije koje su preplavile aerodrom pokazali su koliko je Obradović značio crno-belima.

Bio je to doček dostojan čoveka koji je ostavio dubok trag u istoriji kluba. Navijači su mu jasno stavili do znanja da ga žele nazad, ali ni takva podrška nije bila dovoljna da ga natera da promeni odluku. Njegov rastanak sa Partizanom time je dobio još emotivniju dimenziju, jer je bilo jasno da se ne radi samo o odlasku jednog trenera, već o završetku posebne veze između čoveka i kluba.

PARTIZAN KRENUO U NOVOM PRAVCU

Nakon njegovog odlaska, crno-beli su morali da pronađu način da nastave sezonu. Prvi zadatak poveren je Mirku Ocokoljiću, koji je preuzeo ekipu u izuzetno delikatnom trenutku. Nije bilo lako naslediti čoveka Obradovićevog autoriteta, posebno u atmosferi u kojoj su navijači još uvek bili pod utiskom njegovog odlaska.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Nakon toga, Partizan je angažovao Đoana Penjaroju, španskog stručnjaka koji je dobio zadatak da stabilizuje ekipu, pronađe pravi ritam i pokuša da vrati poverenje navijača u tim.

Ipak, promena na klupi nije automatski značila i smirivanje situacije u klubu. Naprotiv, odlazak Obradovića ostavio je dubok trag, a pitanje odgovornosti za sve što se dogodilo nastavilo je da bude jedna od glavnih tema među pristalicama crno-belih.

OSTOJA MIJAILOVIĆ NA UDARU NAVIJAČA

Posebno poglavlje čitave priče predstavlja odnos navijača prema predsedniku kluba Ostoji Mijailoviću. Njegova pozicija postala je predmet sve glasnijih rasprava, a deo publike nije krio nezadovoljstvo i zahteve za njegov odlazak iz Partizana.

Mijailović se u periodu nakon rastanka sa Obradovićem nije pojavljivao na utakmicama kao ranije. To je dodatno podgrevalo spekulacije i nezadovoljstvo, iako je sam predsednik jednom prilikom izjavio da je večiti derbi u decembru 2025. godine gledao iz lože Beogradske arene.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović i Ostoja Mijailović Foto: Starsport

Za deo navijača to nije bilo dovoljno. Zahtevi za promenama u rukovodstvu nastavili su da se čuju, a odlazak Obradovića postao je centralna tačka nezadovoljstva prema aktuelnoj upravi.

Čak i kada se govori o rezultatima, pojačanjima ili promenama na klupi, ime Željka Obradovića i dalje se provlači kroz gotovo svaku ozbiljniju raspravu o budućnosti kluba.

GDE JE DANAS ŽELJKO OBRADOVIĆ?

Sa druge strane, Željko Obradović je nakon završetka epizode u Partizanu nastavio svoju trenersku priču u Panatinaikosu, klubu sa kojim je ostvario neke od najvećih uspeha u evropskoj košarci.

Njegov odlazak iz Beograda nije izbrisao ono što je uradio za crno-bele, niti je umanjio emociju koju navijači gaje prema njemu. Naprotiv, način na koji je završena saradnja dodatno je učvrstio osećaj da je rastanak mogao da izgleda drugačije.

Godinu dana kasnije, 26. novembar ostaje datum koji će navijači Partizana pamtiti kao početak jedne velike promene. Jedna ostavka pokrenula je lavinu događaja, donela promene na klupi, otvorila pitanje odgovornosti rukovodstva i ostavila dubok trag u odnosu između kluba i njegovih pristalica.

00:24 Željko Obradović na konferenciji za novinare posle Partizan Panatinaikos Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Od odlaska Obradovića do danas, Partizan je nastavio svojim putem, ali senka tog rastanka i dalje je prisutna. Aerodromski doček, poruke podrške, sukob navijačkog nezadovoljstva sa upravom i potraga za novim identitetom kluba postali su deo priče koja još nema konačan epilog.

Jedno je sigurno - odlazak Željka Obradovića nije bio samo promena trenera. Bio je to događaj koji je uzdrmao čitav Partizan i čije se posledice i dalje osećaju.

BONUS VIDEO: